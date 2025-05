La madre de Gabriel Cruz: "Me entero de que Ana Julia me quiere matar porque le he roto el documental"

"Me siento obligada a hablar porque no solo hemos tenido la mala suerte de que nos arranquen a nuestro pequeño de manera cruel, sino que los asesinos se han hecho famosos. También lo hago como la madre de Gabriel, porque sigo siendo madre y lo seré hasta el último día de mi vida. Cada vez que salgan a manchar su imagen, yo saldré a defenderlo porque Gabriel y yo siempre estaremos unidos de por vida" , eran las primeras palabras de Patricia Ramírez.

En referencia al origen de todo este caso, asegura, que todo comienza porque ella interpone una denuncia en la Guardia Civil: "Yo denuncié que había relaciones irregulares en prisión, que existían móviles y que se podía haber dado poderes judiciales para que la acusada del asesinato de mi hijo pudiera hacer movimientos en el exterior", así me lo indicaban mis fuentes, apuntaba Patricia y "ese mismo día se hicieron cacheos en prisión".

"El 28 de octubre a la vista de que nadie me informa, me llega que se va a imputar a uno de los funcionarios que no solo tendría estos tratos de favor con Ana Julia, sino que la ayuda en la elaboración de este documental y de otras cosas fuera", comentaba Patricia.