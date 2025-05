Ana Julia Quezada niega las acusaciones de cohecho en prisión y asegura haber sido víctima de una violación

Un cocinero y un funcionario de la prisión de Brieva, investigados junto a Ana Julia Quezada por cohecho en prisión

Manuel Galisteo, presidente sindicato de prisiones TAPM: “Se sospechaba que Ana Julia tenía un móvil en su celda”

Imágenes impactantes | 12 personas detenidas tras una brutal pelea con menores de edad en Alicante

La asesina del pequeño Gabriel cumple condena de por vida en la cárcel de Brieva, pero parece que, desde dentro, ha vuelto a delinquir. Ana Julia Quezada podría haber ejercicio la prostitución a cambio de un teléfono móvil y favores de los funcionarios de prisión. Un escándalo sin precedentes ante el que ella asegura haber sido violada.

Según las informaciones publicadas hasta el momento, Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel, ofrece presuntamente servicios sexuales a los funcionarios de la prisión a cambio de privilegios y el uso de un teléfono móvil.

Quezada habría grabado las supuestas relaciones sexuales mantenidas para chantajear a un funcionario y un cocinero de la prisión de Brieva y conseguir ciertos favores como ser trasladada a la prisión de Barcelona en la que quiere estar o la facilidad para poder hablar con ciertos medios de comunicación. Un escándalo sin precedentes que está siendo investigado por el Juzgado nº4 de Ávila.

Un escándalo destapado por el educador del centro y que asegura que Ana Julia habría mantenido sexo con el cocinero y un funcionario, unas relaciones sexuales que habrían sido grabadas en vídeo y utilizadas para chantajear a los funcionarios.

Ana Julia refiere en la entrevista con el educador que había sido víctima de una violación por parte del funcionario, quién habría utilizado su situación de poder sobre ella. ¿Chantaje o violación?

Manuel Galisteo, presidente sindicato de prisiones TAPM, ha conecta

Manuel Galisteo, presidente del sindicato de prisiones TAPM, ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ para contarnos más detalles de la investigación. El sindicalista ha comenzado su intervención mostrando su malestar ante la situación “me siento fatal porque el hecho de pensar en estas circunstancias me repugna… No son cuatro funcionarios, el foco está puesto en un cocinero y un funcionario. Hay muchas dudas porque miente más que habla y me estoy refiriendo a la rumorología porque no hay nada confirmado…”.

Además, ha querido destacar algunos de los datos inconexos de la declaración de Quezada “Decían que era por la noche, pero el cocinero y el funcionario no trabajan por la noche, por lo que es mentira…”. Por otro lado, ha confirmado las sospechas de que la reclusa lleve tiempo con un teléfono en su poder “Móvil, me atrevo a decir que sí tenía porque hemos tratado de encontrarlo en múltiples ocasiones, hemos llevado a la unidad canina, pero no hemos conseguido localizarlo…”.