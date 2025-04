La expareja de Rocío, al ver que no respondía, accedió a la vivienda por el balcón y dio la voz de alarma. El cuerpo se encontraba en la cama y había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente, posiblemente un martillo. Por el momento , l as autoridades han tomado declaración a todas las personas que estuvieron con ella en las últimas horas y están revisando las cámaras.

''Estamos mal debido a las circunstancias, se están hablando cosas que no son. Se están mezclando cosas que no vienen a cuento ahora mismo'', comienza diciendo Salvador al programa.

Y afirma que Rocío ''no estaba metida en nada'': ''Ajuste de cuentas no hay, violencia de género no creo que sea porque esto se trata de un hombre que ha matado a una mujer, lo mismo que una mujer podría haber matado a un hombre'', y continúa: ''Lo único que pasa es una persona que ha matado a otra con ensañamiento, o dos personas que han matado a otra con ensañamiento, no se le ha localizado y a la espera estamos''.