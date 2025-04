Una mujer de 54 años y dentro del sistema VioGén ha sido encontrada muerta en su casa de Cartaya, Huelva . Una expareja de la víctima fue quien encontró el cuerpo de Rocío tras haber quedado temprano para hacer una obra en su casa. Al ver que no respondía, accedió por el balcón y dio la voz de alarma. El cuerpo estaba en la cama y presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

Un equipo de 'En boca de todos' se desplazaba hasta las inmediaciones de la casa de la víctima y lograba hablar co n Rocío, amiga de la víctima. Muy afectada por la muerte de su vecina nos relataba cómo se entera del trágico suceso: "Yo estaba en la cocina y empecé a escuchar gritos de alguien desesperado". Acto seguido, ve como llega la Guardia Civil y a los pocos minutos los agentes confirman el asesinato de Rocío.

Respecto al hombre que no la localiza a la víctima y da la voz de alarma a las autoridades, Rocío detallaba: "Es Ramón que tuvo una relación sentimental con ella y habían roto recientemente". Además, sobre las informaciones que apuntan a que el presunto asesino tenía una relación sentimental con ella, asegura desconocer su existencia: "Yo no lo he visto en mi vida, dicen que era casado, pero dudo que Rocío estuviera con un hombre casado", apuntaba la amiga de la víctima.