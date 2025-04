Con motivo de esta noticia, Amor Romeira, artista y activista trans, participaba en el programa para mostrar su opinión sobre esta medida de Trump y aseguraba: "Estoy totalmente en contra de la palabra mutilación genital, que utilizó Sonia Ferrer en su momento, me parece tránsfobo. Si apoyo un control exhaustivo de médicos y expertos que acompañan a los menores".

Tras sentirse aludida por Amor Romeira, Sonia Ferrer tomaba la palabra y afirmaba: " Yo si que utilizo la palabra mutilación porque estamos hablando de menores de edad y de amputar un miembro sano y esto tiene consecuencias reales para esos chavales". Acto seguido, Amor Romeira formulaba una pregunta a la periodista: "¿Cuántas cirugías te has realizado?"

"Intento callarme para no alimentar todo lo que intentar alimentar porque yo sé que tú rentabilizas todo esto porque te funciona este enfrentamiento en redes , pero esto no va ni de ti ni de mi, estamos hablando de menores", respondía, muy molesta, Sonia Ferrer.

Amor Romeira fue la primera en comenzar y señalaba a Sonia: "Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".