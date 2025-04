El padre y el abuelo de la pequeña Camelia niegan tener ningún tipo de relación con los nuevos incendios provocados en el barrio de San Lázaro en Plasencia

El abuelo de la menor fallecido por causa de una bala pérdida acaba de salir en prisión: “Nosotros no queremos más problemas”

El padre de la niña fallecida por una bala perdida durante una reyerta en Plasencia, a sus presuntos asesinos: "Se lo voy a hacer yo a ellos"

Tras el nuevo incendio provocado de una vivienda propiedad del clan de ‘Los Hilarios’ en Plasencia, ‘En boca de todos’ ha regresado al barrio de San Lázaro para conocer todos los detalles del enfrentamiento que viven las dos familias tras el fallecimiento de la pequeña Camelia el pasado 31 de marzo durante una reyerta entre familias.

La reportera ha podido hablar en directo con Iván, el padre de la víctima y el abuelo de la misma, quiénes aseguran que no paran de recibir amenazas y que se les está culpando de unos incendios que ellos no están provocando y dirigen el punto de mira a “los machacas” de los Roletes cómo causantes de los accidentes.

La familia de la joven se ha visto en medio de una guerra abierta entre ambos clanes gitanos y han utilizado las cámaras de ‘En boca de todos’ para denunciar que no paran de recibir amenazas cuando ellos lo único que han hecho ha sido perder a la pequeña Camelia “estoy muerto en vida”.

Iván, el abuelo de la menor fallecida, que se encontraba en prisión el día del tiroteo, nos ha mostrado algunos de los mensajes amenazantes que no paran de recibir y han denunciado que en lugar de pedir disculpas les quieren atemorizar. Iván, el padre de Camelia asegura que ellos no tienen nada que ver con los incendios “yo no tengo ganas de incendios, no tengo ni mi propia casa. Yo solo quiero la venganza de la policía, que se pudran… Mi padre acaba de salir de la cárcel, nosotros no queremos más problemas. Están mandando a machacas de ellos para quemar las casas y meternos a nosotros en problemas. Nosotros no tenemos fuerzas para quemar casas ni quemar nada. Lo único que queremos es mucha justicia para mi niña de mi vida”.

El padre de la menor no entiende la situación que están viviendo “no han matado a un perro, han matado a una niña de dos años y no paran de llamarme con amenazas”. Asegura que las amenazas y las llamadas anónimas comenzaron el mismo día del entierro, y que ha tenido que cerrarse la cuenta de TikTok porque la gente le hace comentarios horribles “cómo tenéis esos comentarios. Yo no puedo llorar delante de las cámaras, me van a devolver a mi niña las ganas de llorar, al revés, tengo que tirar para delante por mi mujer y mi hijo…”.

Los familiares de Camelia tienen mucho miedo y tienen la sensación que las dos personas implicadas en el tiroteo que han dejado en libertad son los que van a ir a hacerles daño “yo no duermo porque siento que me van a quitar a mi hijo de un año. No sé por qué hay dos sueltos, esos son los que van a venir. Tengo mucho miedo, mucho miedo”.