Su nombre es Claudia y utliza las redes para hacer denuncia social

Entre sus críticas, el contrabandismo y la inversión de extranjeros que está permitiendo el Gobierno

Marina Rivers comparte en 'Fuera de cobertura' la clave de su éxito y su mentalidad: "El error es pensar que..."

En la nueva entrega de 'Fuera de cobertura', el equipo del programa ha analizado el mundo de los creadores de contenido y el negocio millonario que gira en torno a ellos. Para ello se ha desplazado hasta Andorra, donde residen muchos de ellos hoy en día.

Allí Alejandra Andrade ha compartido conversación con Claudia, más conocida como 'la tiktoker andorrana'. Al llegar, estaba precisamente grabando un vídeo mostrando cómo se ejerce el contrabando en la frontera entre Andorra y Francia: "Se lleva a cabo cada día".

Se dedica a hacer denuncia social, mostrando a través de sus redes sociales "lo que pasa en Andorra y lo que no se ve": "Andorra desde España o desde otros países se ve como el país idílico. Creo que es importante recalcar que Andorra es muy buen país si cambiáramos tres o cuatro cosillas".

El contrabando en Andorra

El primer tema que no ha dudado en comentar ha sido el contrabandismo: "Me parece un poco dantesco. Esta gente no está ganando apenas nada de esto, son mafias que están detrás. Ellos suben esa montaña y al otro lado de la montaña hay coches esperándoles. El año pasado del frío murió un chico, lo dejaron luego abandonado a las entradas del pueblo", contaba.

Crítica con los streamers

Además, Claudia ha sido "muy crítica" con los streamers y los youtubers que están llegando al país: "Estoy siendo muy crítica con la inversión extranjera que está permitiendo el gobierno de este país, favoreciendo que la gente rica venga aquí a fiscalizar, dejándonos a los andorranos sin vivienda, sin trabajo... Andorra está dejando de ser de los andorranos y eso es lo que a mí me duele. Yo ya me he ido".