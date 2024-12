El año 2024, el más mortífero para la migración en España

El año 2024 ya es el más trágico para la migración en España. Más de 10.400 personas han fallecido o desaparecido en las fronteras españolas tratando de llegar a nuestro país, un promedio de 30 personas al día. La ruta canaria sigue batiendo todos los récords de muertos, pero las pateras no dejan de llegar. Según informan David Perdomo e Isabel Sanz en el vídeo, desde Nochebuena, 700 migrantes han alcanzado las islas en cayucos. La inmigración es uno de los muchos frentes de la batalla política. No hay acuerdo posible, mientras el drama no cesa.