Becerreá: el pueblo gallego que ha dado trabajo a cerca de 80 inmigrantes

Las empresas ven la llegada de migrantes como una oportunidad, ya que en pueblos como Becerreá nacen pocos niños y apenas se encuentran jóvenes para trabajar. Este es el caso de Juan Carlos Alonso, propietario de la empresa 'Desbroces y Jardinerías Ancares': "La gente marchó en sus años, emigró para fuera y claro, hay muy poca gente y no encontramos mano de obra para trabajar". Además, muchos de los empresarios facilitan tanto formación como vivienda: "Yo creo que no va a haber problema para colocarlos. En estos momentos están aquí e incluso si sale bien, no habría inconveniencia en recibir más", expone el alcalde.