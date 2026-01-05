La periodista Teresa Gómez desvela el contenido de un informe confidencial del 'Pollo' Carvajal en la Audiencia Nacional

La respuesta de Pablo Fernández a un venezolano exiliado al justificar la detención de Nicolás Maduro: "Quien lo defienda, se equivoca gravemente"

Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español', no ha soltado prenda sobre el 'Pollo' Carvajal en su intervención en 'En boca de todos'. Sin embargo, la periodista de 'The Objective' tiene una información en su poder: un informe confidencial que se entregó en la Audiencia Nacional y que no ha visto la luz nunca porque la causa se archivó estando secreta. Su contenido lo niega rotundamente Marta Sanchiz.

El contenido del informe confidencial del 'Pollo' Carvajal

El 'Pollo' Carvajal llegó a declarar ante de la Audiencia Nacional, según asegura la periodista. De hecho, Teresa Gómez tiene en su poder un informe confidencial en el que asegura que "el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años, entre ellos financió la creación del partido político español Podemos".

"Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Uruguay, Ollanta Humala en Perú, en Honduras Celaya, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España", lee la periodista.

Es más, "este informe confidencial detalla cómo se le entregaba dinero a Juan Carlos Monedero", añade. Momento en el que Marta Sanchiz salta contradiciendo las palabras de la colaboradora.

Marta Sanchiz desmiente la información de Teresa Gómez

"¿Estás diciendo que se lo ha dicho delante de la Audiencia Nacional y no ha hecho nada y se ha archivado?", pregunta tajante Marta Sanchiz. "Como tú sabes, el 'Pollo' Carvajal tuvo que ser entregado a Estados Unidos y, de hecho, se hizo en una circunstancia un poco peculiar", responde la periodista.

Y es que la colaboradora estuvo en Podemos hace años, por lo que cuando Nacho Abad le pregunta si realmente fue financiado por Venezuela, ésta responde: "En absoluto".

"Solamente voy a decir una cosa: La instrucción se abrió, la estuvo instruyendo el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, también declaró ante el juez Alejandro Abascal en el Juzgado Central de Instrucción Número 1 con respecto al caso Morodo y te voy a decir, se giraron varias comisiones rogatorias y como tú sabes en Venezuela hay una dictadura y no colaboró con la justicia española", rebate Teresa Gómez.

Sin embargo, Marta Sanchiz señala que estas investigaciones en España y luego en Estados Unidos y, después, "él intentó señalar para arriba, para abajo, escupir fuera porque le iba a caer a él la que al final le ha caído y no se demostró absolutamente nada, se archivaron todas las causas. Son todo especulaciones. Esto no es serio. Estamos hablando de un tema realmente muy, muy serio que amenaza a las democracias mundiales".