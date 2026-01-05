En 'En boca de todos' reciben las dos posturas sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela

En 'En boca de todos' abren debate sobre la polémica con la que arranca 2026: ¿Se debería permitir o no la intervención de Estados Unidos en Venezuela a cambio de poner punto final el poder de Nicolás Maduro?. Para ello, reciben a Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, y José Antonio Vega, venezolano exiliado en España. Tras justificar la actuación de Donald Trump, el político rebate sus argumentos en el programa de Nacho Abad.

La opinión de un venezolano exiliado

José Antonio Vega, en representación del resto de sus compatriotas, asegura: "Nosotros respaldamos que haya sido extraído, no solo el cabecilla de una banda de de narcoterroristas" ya que "Nicolás Maduro no es el presidente" puesto que "está usurpando un poder junto a un cartel narco". Por lo tanto, se muestra a favor de que hoy tenga que enfrentarse a una justicia "que nos ha negado a los venezolanos". "Esa justicia que él retorcidamente ha utilizado para construir expedientes para fabricar delitos a inocentes que desde que él accedió al poder en el año 2013 suma más de 18.500 los venezolanos detenidos", insiste.

Momento en el que recuerda todo lo que Maduro ha hecho desde que se puso en el poder en Venezuela: "A partir del 28 de julio encarceló a más de 2.500 personas, incluido niños y mujeres. Cuando no puede apresar a alguien por motivos políticos, va detrás de la familia. Han muerto más de 20 personas en custodia en sus cárceles".

Para José Antonio Vega, su país se encuentra ahora en "un proceso" en el que avanzan "hacia la libertad". Una libertad que, asegura, no la han alcanzado, pero tiene claro que la intervención de Estados Unidos y la detención de "este delincuente" supone abrir "una ventana importantísima".

"En estos momentos, por supuesto, es una situación compleja porque estamos ante el desmantelamiento de una dictadura. Aquí hay que dejar claro que no estamos hablando del tránsito de un gobierno normal a otro", señala. Sin embargo, Nacho Abad no considera que exista dicho desmantelamiento pues continúan en el poder los mismos militares a pesar de que se haya sacado del país a Maduro.

"Debemos interpretar que la figura de Delcy Rodríguez en estos momentos está siendo obviamente utilizada como un instrumento para facilitar el desmantelamiento de ese régimen porque los propios Estados Unidos, lo tiene muy claro, que la única garantía de estabilidad en una transición es que participe el pueblo y el pueblo participará a través del mandato que dio a elegir a Edmundo González y de escoger a María Corina Machado como los líderes legítimos para encabezar este Gobierno", justifica.

La respuesta de Podemos a un exiliado

Tal y como apunta Nacho Abab, José Antonio Vega "es venezolano, tú no, y él está exiliado, tú no. Entonces, ¿desde Podemos se puede criticar lo que ha hecho Trump si los propios venezolanos que viven allí alaban lo que ha hecho?".

Algo a lo que el secretario de Organización del partido responde con otra pregunta: "¿Creéis que Groenlandia es una narcodictadura? ¿Creéis que en que en Groenlandia hay presos políticos? Es que Donald Trump ya ha dicho que va a entrar en Groenlandia y que va a acaparar todos los recursos naturales de Groenlandia".

Por lo que, Pablo Fernández considera que la cuestión no está en si en el país hay o no democracia, o si existe o no narcotráfico. Entonces quizá el el problema no es. Si hay democracia, si hay narcotráfico, si no en su petróleo y en los recursos naturales. "Por eso el siguiente paso después de Venezuela va a ser Groenlandia y luego llegará México y luego llegará Colombia y luego se le antojara algún país de Europa y también irá por él y como nadie le para los pies, tendremos una potencia como Estados Unidos, que impone la ley de la selva y la ley más fuerte y que podrá saquear a su antojo y conveniencia al país que quiera".

Por lo tanto, asegura que "el que defienda esto creo que se equivoca gravemente". Desde Podemos hacen un llamamiento para "aislar internacionalmente a Estados Unidos". "Si con los nazis y con Hitler hubiesen dicho 'No se puede hacer nada. No se le puede parar', pues seguramente hoy todo el planeta estaría dirigido por el yugo fascista", argumenta. Razón por la cual, apunta: "Yo creo que hay que luchar efectivamente por la libertad, por la democracia y eso implica y pasa por aislar internacionalmente a Estados Unidos y desde luego, porque España salga inmediatamente de la OTAN".