Iñaki Anasagasti carga contra la postura de Zapatero sobre Venezuela y el exsenador de Podemos Ramón Espinar sale en su defensa

Tras decir públicamente que Zapatero es un cáncer para España y Venezuela, 'En boca de todos' recibe a Iñaki Anasagasti para que explique estas llamativas declaraciones y de su opinión sobre la postura del expresidente del país en el programa. Una postura en la que se muestra en contra Ramón Espinar en el programa.

Iñaki Anasagasti carga contra Zapatero

El exsenador del Partido Nacionalista Vasco asegura conocer a Zapatero desde el año 86 cuando se convirtió en el diputado más joven de la primera legislatura de Felipe González. De hecho, cuando fue nombrado Presidente de Gobierno, señala que ellos hacían preguntas porque Hugo Chávez lo primero que hizo fue cerrar Radio Caracas Televisión y, sobre todo, por el embajador que tenía el Zapatero en Caracas, que era Raúl Morodo calificado por él como "un sinvergüenza" pues "se hizo chavista inmediatamente y ha sido condenado por corrupción él y su hijo". Y, aunque le advirtieron en su momento, "a Zapatero le entraba por un oído y le salía por otro".

Y es que, para Anasagasti solo se es mediador si las dos partes te aceptan por lo que "cuando una parte no te acepta, tú eres parte del problema". Con lo cual, cree fielmente en que "Zapatero se ha convertido en parte del problema porque todavía a día de hoy no ha reconocido la victoria de González Urrutia y de María Corina Machado desde hace 1 año y no la ha felicitado por el Premio Nobel de la Paz". Por lo tanto, "una persona que es mediador tiene que cuidar ese tipo de cosas, no lo ha hecho y luego viene aquí y le escuchas en los mítines hablando de democracia" cuando él "está blanqueando una dictadura asquerosa, cruel y asesina".

Iñaki Anasagasti tiene claro por qué lo hace: "Está comprado". Sin embargo, instantáneamente puntualiza: "Bueno, yo no puedo decirlo tan rotundamente porque no tengo pruebas, pero me imagino que alguien tendrá pruebas y saldrán porque ese tipo de cosas siempre salen. El mar siempre devuelve los cadáveres, es cuestión de tiempo".

Ramón Espinar defiende a Zapatero

Tras finalizar la conexión con el exsenador del PNV, Ramón Espinar se queda con ganas de decirle algo: "Primero que no se puede difamar sin pruebas a nadie. Yo creo que el Presidente Zapatero está siendo objeto de difamaciones de todo tipo desde muchos sectores".

Y es que el colaborador no está de acuerdo con que éste sea un cáncer: "No me lo parece". De hecho, considera que el patrimonio que se conoce del mismo "es más de 10 veces inferior al de José María Aznar". "¿Por qué nunca hablamos del patrimonio de José María Aznar y de cómo lo ha cosechado?. Quiero decir que, a veces se ponen en la agenda algunos temas, algunos nombres, y se difama alguna gente, simplemente porque hay más medios de comunicación de derechas que de izquierdas. Si hubiera algunos medios más de izquierdas, a lo mejor empezaríamos a hablar del patrimonio de José María Aznar", insiste.