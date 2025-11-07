El sobrino de Michael Jackson, Jafar, encarna al mito en el 'biopic' más esperado

Sandra Mir 07 NOV 2025 - 19:00h.

La película, que no se estrenará hasta abril de 2026, promete adentrarse en la vida y legado de uno de los artistas más icónicos de todos los tiempos

Los fans del rey del pop ya tienen un primer vistazo a lo que será el 'biopic' de Michael Jackson, gracias al tráiler oficial que se ha lanzado esta semana. La película, que no se estrenará hasta abril de 2026, promete adentrarse en la vida y legado de uno de los artistas más icónicos de todos los tiempos.

El encargado de dar vida a Michael es su sobrino, Jafar Jackson, quien ha sido elegido por su gran parecido y conexión familiar con el artista. “Difícil meterse en su piel inimitable, inigualable, pero su transformación ha sido casi perfecta”, comentan los fans tras ver las primeras imágenes oficiales.

El 'biopic' ha sido un proyecto millonario y lleno de retos, con un presupuesto de 155 millones de dólares, un rodaje largo y complejo y negociaciones por los derechos de las canciones que han retrasado su estreno. A pesar de estas dificultades, los responsables del proyecto confían en que Jafar Jackson capture la esencia de Michael, gracias a su talento y su vínculo familiar. “Él lo lleva en su propia sangre. Y se nota, es casi casi Michael”, aseguran los fans que han visto el tráiler.

La película se suma a la lista de grandes 'biopics' musicales que han retratado a íconos como Elton John, Elvis, Freddie Mercury o Bruce Springsteen, pero en este caso, la cercanía familiar del actor con Michael Jackson genera altas expectativas y promete una interpretación más auténtica.

Con su estreno programado para 2026, el mundo musical y cinematográfico ya espera con ansias poder ver cómo se materializa la historia del rey del pop en la pantalla grande.