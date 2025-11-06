Zohran Mamdani: qué hay detrás de la esperanza demócrata y su triunfo en Nueva York

Detrás de la victoria de Zohran Mamdani está una campaña en las calles con miles de voluntarios y vídeos en redes.

Tras su puesta en escena impecable estaría su mujer, la artista Rama Duwaji, estudiante de 28 años y de origen sirio.

Donald Trump se muestra conciliador tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. En su primera entrevista, tras su elección, dice que está dispuesto a reunirse con él y ayudarle... un poquito. Pese a ser comunista. "Los comunistas, marxistas, socialistas y globalistas tuvieron su oportunidad y fue un fracaso. Ahora veremos cómo le va al comunista de Nueva York. Le ayudaremos, queremos que Nueva York prospere".

Son palabras distintas a las reacciones tras su victoria cuando Trump dijo que "mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna manera". El Partido Demócrata "quiere más gasto público y para inmigrantes ilegales" y representa "el crimen y el caos y la corrupción".

Mamdani: qué hay detrás de esta revelación

Mamdani ha sido la revelación electoral de la semana en EEUU. El nuevo alcalde de Nueva York, un joven izquierdista de 34 años desconocido hace unos meses, reivindica la aportación de los inmigrantes a la historia de la ciudad más grande y más dinámica del país. Su propia familia es un ejemplo.

Detrás de la victoria de Zohran Mamdani está una campaña en las calles con miles de voluntarios y vídeos en redes cargados de reivindicaciones políticas y emoción. Una puesta en escena impecable que muchos relacionan con su mujer, la artista Rama Duwaji, estudiante de 28 años y de origen sirio. Ambos se conocieron a través de una aplicación de citas y se dieron el sí quiero a principios de año.

Mamdani nació en Uganda, pero llegó a la Gran Manzana con 7 años. Tuvo, no hay que engañarse, una crianza privilegiada muy alejada del día a día de la mayoría de los neoyorquinos a los que ahora deberá gobernar y a los que ha prometido rebajar el coste de la vida. Este hijo único de migrantes de ascendencia india tiene un padre socialista, nada menos que catedrático de la Universidad de Columbia y profesor de Antropología y Ciencias Políticas. Su madre, la famosa directora de cine Mira Nair, autora de la aclamada La boda del Monzón.

El reto de Mamdani no es menor. Acabar con las malas profecías que le augura Trump y poner en marcha una nueva era. Al menos para Nueva York y el Partido Demócrata.