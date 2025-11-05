¿'Trumpazo en EEUU'? El análisis de la victoria demócrata en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey

¿Ha sufrido un revés Donald Trump con las derrotas en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey? El voto latino y la inflación, claves.

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York: "Trump, ya que sé que me estás viendo, tengo tres palabras para ti. Sube el volumen"

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado este martes las elecciones locales con más del 50 por ciento de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa.

Con más del 94 por ciento del escrutinio en unas elecciones en las que se han contabilizado más de dos millones de votos, el autodenominado socialdem�ócrata se ha hecho con el 50,3 por ciento del electorado, frente al 41,6 de Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muy por delante del republicano Sliwa, quien se ha quedado en un 7,2 por ciento, según los datos de la Junta Electoral de Nueva York.

Escaso respaldo de los barones demócratas

Mamdani, que ha superado el millón de apoyos, se ha hecho de este modo con la Alcaldía de la ciudad más poblada del país, según las proyecciones de múltiples medios estadounidenses, como las cadenas CNN y CBS.

Con un escaso respaldo de los barones del Partido Demócrata y frente a una campaña de ataques contra su persona orquestada desde múltiples frentes --desde Cuomo hasta Trump-- Mamdani, musulmán y de ascendencia ugandesa por parte de padre, ha logrado la victoria electoral con un importante calado entre la población juvenil y un nítido mensaje principal en campaña: reducir el coste de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo.

Esa gran victoria demócrata no solo se ha producido en la ciudad de Nueva York. La oposición a Donald Trump se ha impuesto también con rotundidad en los estados de Virginia y de Nueva Jersey. Dos mujeres del partido demócrata, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, han ganado allí. Su triunfo frente a los candidatos apoyados por el presidente estadounidense las convertirá en gobernadoras con un discurso que planta cara a Trump.

¿Suponen estas victorias un Trumpazo en toda regla? José Luis Fuentecilla, subdirector de Noticias Cuatro, analiza los resultados.

¿Son estos resultados un rechazo generalizado a Donald Trump?

Sí y no. Los demócratas han ganado ampliamente todo lo que tenían que ganar, pero hablamos de victorias en Nueva York o en estados históricamente favorables a los demócratas que no podemos tomar como la media del país. En cualquier caso, los demócratas han salido de su depresión. Y lo ha hecho adaptándose al territorio, un socialista carismático en Nueva York, candidatos moderados en Virginia y Nueva Jersey. Eso plantea un dilema interno de cara a una futura candidatura presidencial.

¿Por qué han resucitado los demócratas?

Hace un año la milla extra que le había dado a Trump en los estados clave la victoria fue la inflación, la economía. Pues bien, parece que ahora ha ocurrido lo mismo, pero a favor de los demócratas. Los votantes siguen insatisfechos con la carestía de la vida. Hace un año el giro del voto latino por la inflación hacia Trump fue decisivo, ahora en lugares como Nueva Jersey ha vuelto en masa a los demócratas.

¿Estos resultados frenarán a Trump?

Eso está por ver. Es posible que haga algún giro y lo presente como una victoria. La clave para las demócratas es hacerse con el Congreso el año que viene. Eso sí sería un contrapeso a la deriva autoritaria del presidente.