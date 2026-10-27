Horizonte 27 OCT 2026 - 22:53h.

Rafael Martín Uriarte narra la brutal agresión que recibió en los disturbios de Bilbao al intentar defender a un hombre de 80 años

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Rafael Martín Uriarte, agredido en los disturbios de Bilbao por defender a un hombre de 80 años, comparte su brutal testimonio en 'Horizonte'. Con una visible herida en la frente, producto de la fuerte agresión que sufrió, Rafael ha relatado cómo vivió los violentos altercados que sufrió en primera persona.

"Ha sido como volver a nacer", ha declarado Rafael sobre este altercado que sufrió y por el que terminó en urgencias. Y es que, ayer, fue víctima de una brutal paliza en plenos disturbios. "A las ocho de la tarde salía con mi novia de casa por el centro de Bilbao y nos encontramos containers en un intento de cortar el paso", ha comenzado relatando.

El testimonio de la brutal agresión a Rafael en Bilbao

Según cuenta el propio Rafael, se les acercó una horda de chavales, vestidos de negro de arriba abajo y encapuchados, mientras se encontraban recogiendo los contenedores y empezaron a increparlos por el caos que estaban provocando. "Un señor mayor, de unos 80 años de forma más vehemente, les increpó mucho y uno de los chavales empezó a pegarle".

Al ver al señor indefenso, Rafael se acercó para defenderlo: "No me quedo otro remedio que intentar intervenir y, según me acerqué con intención de separarlos, dejó al señor y me puso la mano por detrás de la nuca, con una violencia a la que no estamos acostumbrados, y me dio un rodillazo que me reventó una muela".

A partir de ahí, fueron varios los jóvenes que se sumaron a la agresión: "Me rodearon. Me dieron la primera patada en la cabeza y luego ya conseguí ponerme las manos protegiéndome y me las han reventado un poco. El cuerpo lleno de contusiones y la mano partida..." "Lo bueno es poder contarlo", ha añadido.