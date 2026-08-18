El portavoz del Colegio de Médicos de Ceuta, sobre su encuentro con la ministra de Sanidad por el colapso sanitario: "Me dijo que eso pasa en todas las comunidades"

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Enrique Roviralta, portavoz del Colegio de Médicos de Ceuta, habla en ‘En boca de todos’ sobre el colapso sanitario que sufre la ciudad tras reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García. El médico cuenta el mensaje que le trasladó a la ministra sobre la situación de “catástrofe sanitaria y humanitaria” que se está viviendo, asegurando que muchos médicos se están planteando volver a sus ciudades de origen.

Después de que Defensa haya confirmado un brote de sarna entre los militares de Ceuta, en el programa hablamos con dos médicos para conocer la situación en los hospitales desde dónde llegan alarmantes imágenes de un inmigrante enfermo recorriendo las calles aún con la bata puesta. ¿Se están escapando del hospital? Susana, médico de urgencias, cuenta qué esta ocurriendo:

"Son pacientes ingresados en la área de catástrofes, que se ha diseñado para aquellos pacientes migrantes que han ido con ese brote de fiebre, vómitos, diarrea... Algunos de ellos no están conformes y piden el alta voluntaria o bien se fugan. El hospital no es una prisión y no se puede obligar a nadie a quedarse. No es el primero, ni va a ser el último", señala.

Enrique Roviralta, médico, habla sobre su reunión con la ministra de Sanidad

Por su parte, Enrique Roviralta habla sobre su breve reunión con la ministra de Sanidad durante su visita a Ceuta sobre la que asegura que es una "catástrofe sanitaria y humanitaria": "Le trasmití lo que estaba ocurriendo, que es una cuestión de estado, porque sobrepasa la capacidad de esta ciudad. También le trasmití la falta de médicos, que se tomen medidas. Lo peor, así se lo trasmití, es que hay médicos que se están planteando volver a su ciudad de origen".

Respecto a qué le respondió la ministra, el médico cuenta: "Básicamente, que tomaba nota. Me dijo que eso pasa en todas las comunidades autónomas, que es un problema, que lo reconoce". Asimismo, Enrique Roviralta insiste en la situación de colapso sanitario total que viven: "Los médicos estamos muy jodidos, es la verdad. Cuando son los mismos médicos atendiendo un día y otro día... Al final, se los van a cargar".