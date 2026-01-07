Fran Rivera denuncia amenazas tras su 'petición' a Donald Trump: "El mundo está lleno de locos"

'En boca de todos' relata la última hora de Fran Rivera, tras hablar con él

Fran Rivera abandona 'En boca de todos' tras el comentario de Paco Álvarez: "No vengo a que me insulten"

Fran Rivera está en el punto de mira de muchos por las declaraciones que dio hace unos días en sus redes sociales. En una publicación, el torero mandaba un mensaje a Donald Trump tras su invasión en Venezuela: “Hay que seguir, mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina”.

Unas declaraciones que no han tardado en tener consecuencias. En primer lugar, cabe destacar que el diestro ha denunciado amenazas contra él y su familia, asegurando que tiene miedo: “El mundo está lleno de locos, hay muchísimo odio”, le explicaba a una compañera de nuestro programa.

“Me dice que tiene miedo de salir a calle con su familia, con su mujer y sus hijos por si estas amenazas se hicieran efectivas”, aseguraba. Además, nuestra compañera ha explicado que Fran Rivera no ha querido intervenir en directo en el programa: “No quiere darle más bombo a este tema”, apuntaba.

Compromís toma medidas contra Fran Rivera

Carles Mulet, exsenador de Compromís, quiere llevar a los tribunales a Fran Rivera por sus declaraciones en redes sociales: “Una cosa es aplaudir que se vulnere el orden internacional y otra es pedir que una potencia extranjera invada nuestro país y al presidente del Gobierno”, decía.

“Se están superando todos los límites. Ha servido para que el infame torero se retracte y, para la próxima, se lo piense mucho antes de proferir esas barbaridades”, declaraba el político en unas imágenes que se han publicado en ‘En boca de todos’.