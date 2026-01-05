Tras explicar su polémico llamamiento a Trump en redes sociales, Paco Álvarez lanza un comentario a Fran Rivera y éste decide abandonar

Román Espinar, en contra de Iñaki Anasagasti tras acusar a Zapatero de estar comprado por Venezuela: "No se puede difamar sin pruebas"

Fran Rivera se ha visto envuelto en la polémica al agradecer en sus redes sociales a Donald Trump por intervenir en Venezuela y detener a Nicolás Maduro y pedirle que no pare y continúe en España donde "hay muchos con una cara muy rara que huele a chamusquina".

En el programa de Nacho Abad, 'En boca de todos', reciben al torero donde ha dado las correspondientes explicaciones y en el que se ha enfrentado a sus colaboradores. Sin embargo, ha sido un comentario de Paco Álvarez lo que ha hecho que Fran Rivera decida concluir su intervención.

Las explicaciones de Fran Rivera a su polémico video

"Es muy triste todo esto, Nacho, y es muy serio. Es muy serio que hayan cogido lo que yo he dicho para decirme que yo estoy incitando a que Estados Unidos invada España. Eso es de una mente completamente enrevesada y una mente con muchos problemas", declara el torero al entrar en el programa.

Y es que Fran Rivera se alegra porque al fin, los venezolanos, se liberan de las atrocidades vividas en su país. Sin embargo, quiere dejar claro que "por supuesto que en este caso no estaba hablando de Pedro Sánchez". "Lo que sí hablo, que a mí me parece tan terrible, Nacho, una dictadura como el que se beneficia de una dictadura y aquí parece, o dicen mucho medio de comunicación, que ha habido, incluso algún partido político y que ha habido políticos o ex políticos que han estado cobrando dinero de esta dictadura". Ni confirma, ni desmiente que se refiera a Zapatero cuando el presentador le pregunta.

"Yo quiero que la ley actúe y que miren, y si hay alguno que es culpable de haberse beneficiado de esta dictadura y de este terrible momento que ha pasado Venezuela durante tantos años y que nadie les ha hecho ni caso, si hay alguien que se ha beneficiado de eso de ese dolor de esos venezolanos, que lo pague. ¿Quién? Yo no tengo ni idea, yo no soy juez y además no soy entendido en estos temas", explica. De hecho, insiste: "El que piense que yo estoy incitando a una nación a invadir España tiene un problema y el que crea que Donald Trump va a escuchar mi mensaje, pues ya tiene muchísimos más problemas".

Marta Sanchiz rebate sus argumentos

La colaboradora le confiesa que cuando vio su video se quedó "escandalizada" y que, si le parece que es un tema tan serio, "no parece que se lo haya tomado como de una manera muy seria cuando hace este tipo de bromas con una situación bastante grave". También le apunta sus sospechas sobre a quién estaba señalando: "Es clarísimo". "Lo que está haciendo es incitar a una persona extranjera que venga a invadir el país", le reprocha.

"Lo primero, estoy totalmente de acuerdo contigo que es un tema muy serio, pero lo que es muy serio es la atrocidad que no te he oído denunciar que han sufrido los venezolanos. Yo no he señalado a nadie y vuelvo a decirlo. Usted puede pensar lo que usted crea o interpretar lo que usted quiera en su mente, otra muchísima gente estoy seguro que no porque yo no he señalado a nadie, señalo a los que se han beneficiado de la dictadura de Maduro. ¿Quiénes? Yo no lo sé, si lo supiera lo señalaba y si tuviera pruebas, las enseñaba también, pero yo no las tengo", contesta el torero.

El comentario de Paco Álvarez que ha hecho que Fran Rivera abandone el programa

El colaborador Paco Álvarez interviene y le pregunta si considera "desde su notable conocimiento como ex torero, o exmal torero por cierto...". Un comentario por el que Nacho Abad le replica: "Oye, Paco. Estamos hablando de política, tío".

Momento en el que Fran Rivera, tajante, contesta: "Yo no vengo a aguantar que me insulten". Y, aunque el presentador le da la razón y pide al colaborador que se disculpe, nada consigue que cambie de opinión y cierra deseando "feliz navidad y feliz día de reyes".

"Hay una cosa que es importante. Tú no puedes invitar a alguien a tu casa y que te preste tiempo de su vida privada el día 5 y faltarle al respeto diciendo que es mal torero. No pega en ese momento", le replica el presentador.

El colaborador se disculpa, pero insiste en que "hay algo más grave que ser mejor o peor torero y es cargarse la soberanía nacional".