Isabel Díaz Ayuso entra en 'En boca de todos' para dar su opinión sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El arranque de 2026 trae consigo la primera noticia impactante del año: la intervención de Estados Unidos y la consecuente detención de Nicolás Maduro y su mujer. Poco antes de ponerse a disposición del juez en Nueva York, la presidenta de la Comunidad de Madrid entra en 'En boca de todos' para dar su opinión sobre el tema que ha dividido a la sociedad.

Ayuso, a favor de la detención de Nicolás Maduro

Isabel Díaz Ayuso asegura que, por un lado, "claro que sí" se encuentra feliz por la detención de Nicolás Maduro pues se encuentra "deseando ver que el futuro de Venezuela se abre camino y de una vez pasamos de estar ante un Estado criminal funcional, un narcoestado que tortura asesina, persigue y expulsa a su población, a la libertad y a la prosperidad". No obstante, eso no quita se "el camino es lo que está lleno de incertidumbre y de dudas porque evidentemente esto no se ha vivido en los últimos años". Por lo tanto, considera que hay que "estar pendientes para conocer y después opinar y valorar".

Su opinión sobre las declaraciones de Ione Belarra

Ione Balearra ha dicho que Trump era Hitler, una declaración con la que no se postula a favor la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Si esto hubiera sido una dictadura de derechas, no le hubieran permitido ni un solo día permanecer ahí. Pero, como ha sido de izquierdas, han permitido que grandes potencias como China, Irán o Rusia se lucraran con la sangre del pueblo de Venezuela y con la historia y el futuro de tantas generaciones porque han utilizado el petróleo y el narcotráfico para lucrarse mientras Maduro utilizaba la represión para mantenerse. Todo es muy bonito".

"No he visto cuántas escuelas infantiles o cuántos hospitales han levantado estas potencias mientras han llevado al país más próspero del mundo en riqueza natural a la miseria, al 90% de la pobreza y apagones. Pero sí tengo claro que ese no podía seguir siendo el camino y todos mirando para otro lado, poniéndonos estupendos", señala.

Para explicar su postura, refleja la situación de Venezuela como si ocurriera en España: "Eso sería inconcebible, así que me parece todo de una inconsistencia y de una demagogia absoluta".

"El derecho principal que se ha violado en Venezuela es el de la vida"

Inocencio Aries, por su parte, aseguraba que se ha violado el Derecho Internacional y, aunque Ayuso apunta no ser experta en la materia, considera que "el derecho principal que se ha violado en Venezuela es el de la vida, que es el más importante". Y es que, según señala, los organismos internacionales ya advertían de la violencia sistemática de derechos fundamentales en Venezuela contra su pueblo.

"Pienso que, cuando se han cometido crímenes contra la humanidad, asesinatos extrajudiciales, torturas, desapariciones, persecución mediática, redes de narcotráfico a nivel transnacional que es de lo que se está hablando y cómo esto está comprometiendo la seguridad también de Estados Unidos, más allá de todo lo demás y que es en realidad la causa final que les ha llevado a tomar esta decisión, cuando hay hambre, cuando hay falta de medicamentos... ¿Qué legislación hay ahí? ¿Por qué tratamos al régimen de Maduro como un país cualquiera, como un país normal, donde hay un Estado de derecho, donde hay un Parlamento?", opina.

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuenta que gente que conoce y vive en los barrios más pobres y violentos de Caracas "están con una normalidad de hacía años que no veían. Están sorprendidos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra Zapatero

En cuanto al tema de Zapatero, considera que "lo que tiene que hacer es, de una vez por todas, dar explicaciones" pues no entiende "por qué este hombre en el nombre del Reino de España ha tomado tantas decisiones".

Y no lo dice solo por su relación con Venezuela, si no por los pactos con Puigdemont, con China, su aparición en el último proceso electoral y su involucración en el rescate millonario de Plus Ultra. "A mí me gustaría saber por qué, como a todo el mundo, qué pasa ahí. ¿Qué papel tiene el Zapatero?, ¿Qué ha ganado con el régimen?".

Ayuso, "abochornada", pide disculpas a Venezuela

La presidenta de la Comunidad de Madrid confiesa cómo se siente con respecto a la actuación de España en Venezuela: "A mí me abochorna ser española. Me da vergüenza ser española y que el Gobierno no haya liderado esto y que España haya abandonado al pueblo de Venezuela y haya abandonado a sus hermanos".

Y es que Isabel Díaz Ayuso recuerda que en Venezuela, como en España y otras tantas naciones, "somos un viaje de ida y vuelta de una misma familia". porque en Venezuela. Por eso, "quiero pensar que si un día España entra por un camino semejante, tengamos una segunda casa donde emigrar como lo hicimos en el pasado", afirma.

Por esta razón, aprovecha para pedir "disculpas al pueblo de Venezuela" ya que "cuánto tiempo hemos estado mirando para otro lado y callados". Según afirma, después de tantas declaraciones de venezolanos que aseguraban no encontrar a sus familiares, entre otras cosas, los españoles no han hecho nada: "Hemos mirado para otro lado y hemos permitido que un señor que se llama Zapatero se colara de observador general y apañara a la Embajada de Venezuela una salida para Edmundo González y aquí no ha pasado nada".

"Que España haya fallado a Venezuela de esa manera, me duele en el alma porque, además, nosotros todavía más que cualquier otro Estado de la Unión Europea tenemos una deuda y, sobre todo, tenemos un compromiso con nosotros mismos al otro lado del Atlántico. Así que me abochorna que tengamos ni siquiera que tener estas dudas", concluye.