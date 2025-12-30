Así ha explicado el experto en prevención de fraudes, Juan Carlos Galindo, la auditoría del PSOE

Rocío Arrabal, del PSOE Algeciras, tras abandonar el pleno por Landaluce: "Con la contratación de Laura compró su silencio"

El análisis de la auditoría encargada por el Partido Socialista sobre su contabilidad ha generado debate en el plató de 'Todo es mentira'. El perito judicial, experto en prevención de fraudes, Juan Carlos Galindo desgranó este miércoles las conclusiones del informe y puso el foco en sus limitaciones, advirtiendo de que no sirve para descartar posibles delitos de financiación ilegal o blanqueo de capitales.

Según explicó Galindo, se trata de un informe “encargado y pagado por el propio PSOE”, impulsado hace seis meses por la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, y elaborado por profesores y fiscalistas de la Universidad Autónoma de Madrid. Un matiz clave, a su juicio, es que no puede considerarse una auditoría independiente, ya que la documentación analizada fue facilitada exclusivamente por el partido.

“El primer problema es que no es una auditoría de tercera parte. Aquí el PSOE entrega la documentación y pide que se analice”, señalaba el perito. A ello se suma un dato especialmente relevante: casi el 90% de los comprobantes están ilegibles o borrados, lo que, en su opinión, resta valor probatorio al trabajo realizado.

Galindo insistió en que el informe no analiza el origen del dinero, sino únicamente el llamado “circuito de caja”, es decir, cómo se retira efectivo del banco y se gestiona internamente: “No se estudian los movimientos previos ni de dónde procede ese dinero que acaba en caja. Concluir con esto que no hay financiación ilegal o blanqueo es, como mínimo, un titular llamativo”, afirmaba.

"Es un muestreo muy reducido"

Otro de los puntos críticos que destacó fue el muestreo utilizado. De 190 apuntes económicos relacionados con figuras como Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, solo se analizaron en profundidad 18 operaciones superiores a 2.000 euros: “No se explica en base a qué se elige un muestreo tan reducido”, cuestionaba.

El perito también puso el foco en 160.000 euros correspondientes a 2023 y 2024 cuyo origen no queda claro. El informe los atribuye a anticipos y posteriores ajustes, pero Galindo echó en falta documentación básica: recibos firmados, detalle de pagos y justificación individualizada: “En cualquier empresa, cuando te dan un anticipo, firmas un recibí. Aquí no vemos eso”, subraya.

"Han confirmado que no hay fraude"

Pese a las críticas, Galindo quiso ser claro: defendió la calidad técnica del trabajo realizado por los expertos en materia tributaria. Sin embargo, recalcó que su ámbito de conocimiento es el fiscal, no el penal: “Han hecho un informe magnífico en lo suyo: confirmar que no hay fraude fiscal y que el circuito de caja es trazable. Nada más”, concluía.

A la espera de que se hagan públicos los anexos completos del informe, el debate sigue abierto sobre el alcance real de esta auditoría y su utilidad para despejar las dudas políticas y judiciales que rodean a la contabilidad del PSOE.