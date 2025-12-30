'Todo es mentira' propone a Elsa Punset como 'enviada de paz' para solucionar el conflicto en Villamanín

Con el problema del gordo de Villamanín, Elsa Punset se postula como 'enviada de paz' para solucionar el conflicto

El enfrentamiento de Elsa Ruiz y Cristina Fallarás contra Lidia Falcón: "Contra la división del feminismo debemos luchar todas"

Compartir







Desde el día 22 de diciembre, el pueblo leonés de Villamanín se ha situado en el mapa para toda la población. Más papeletas vendidas, un premio Gordo de la lotería de Navidad y varios millones de euros que no pueden cobrar. Este problema ha dividido a los vecinos, generando una guerra entre los que están dispuestos a renunciar a una pequeña parte del premio, unas 400 personas, y los que quieren cobrar el premio de manera íntegra, tres personas.

Un conflicto que están intentando solucionar con un acuerdo con el que renuncian todos los agraciados a una pequeña quita del premio. Elsa Punset ha afirmado en 'Todo es mentira' que este pueblo "puede ser un ejemplo" y un "mensaje de paz" para todo el mundo. La filósofa ha explicado la diferencia entre la justicia individual o la justicia comunitaria.

"Es legítimo querer cobrar la papeleta entera. Pero la justicia comunitaria nos permite convivir. Pienso en los chavales que lo deben estar pasando fatal", explicaba. Elsa Punset ha contado que, repartiendo el mal entre todos para que nadie cargue con todo el problema se genera una manera fácil de solucionarlo, "es la democracia".

Elsa Punset, el "espíritu de la navidad"

La filósofa ha propuesto ponerles una placa o una estatua a los jóvenes de la comisión de fiestas de Villamanín por conseguir que todo el pueblo renuncie a una parte del premio para ayudarse y ser solidarios: "Dentro de 100 años cuando el mundo sea maravilloso diremos que todo empezó en Villamanín", decía Pere Aznar, colaborador del programa.

"Si solo son tres podemos ir a hablar con ellos y convencerlos", decía ella para intentar solucionar el conflicto que azota el pueblo. Desde el programa, la han propuesto como "enviada de paz" para que vaya hasta León y arregle el problema, a lo que Elsa Punset ha aceptado y ha dicho que, sin duda, iría hasta allí, representando al pueblo y al "espírito de la navidad".