El ministro para la Transformación Digital, a Nacho Abad: “Puedo discrepar de usted, pero daría mi vida para que pueda seguir opinando con libertad”

Nacho Abad pide colaboración ciudadana para localizar al estafador de las villas de lujo ecológicas: “Les ha quitado 2 millones de euros”

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para dar libremente su opinión sobre el fallo del Tribunal Superior sobre el fiscal general del Estado: “Esta sentencia va contra periodistas de prestigio, que llevan muchos años jugándose el tipo por defender la verdad”

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M a la salida de un acto homenaje a Javier Moscoso, quién fuera también fiscal general del Estado ha atendido a las medios tras mostrar su opinión contraria al fallo condenatorio a Álvaro García Ortiz en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena Ser. Nacho Abad no ha podido ocultar su felicidad al conectar por primera vez con un ministro del gobierno de Pedro Sánchez en conexión en directo con ‘En boca de todos’: “Estoy feliz, le voy a tratar de maravilla”.

El presentador ha querido saber qué opinaba el ministro de Sánchez de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y Óscar López ha sido muy claro: “Venimos de un acto muy bonito, muy importante, en el que estaban ministros, personas de estado, personajes muy relevantes de la justicia que han construido la democracia de este país durante más de 50 años. Hemos escuchado testimonios muy importantes como Manuela Carmena, Martín Pallín, gente que conoce como se ha construido la democracia en este país, la separación de poderes, el andamiaje del Estado. Donde celebrábamos la figura de alguien como Javier Moscoso, que también fue fiscal general del Estado, y se han escuchado palabras gruesas contra este fallo, que no sentencia. No conocemos la sentencia y precisamente las dificultades que habrá para redactar, entiendo, una sentencia que condena a alguien sin pruebas. Y yo me pregunto algo ‘o las reglas del juego son igual para todos o las leyes para todos porque si comenzamos condenando a un inocente sin pruebas podemos acabar absolviendo a un culpable con todas las pruebas”.

Óscar López: “No me pueden pedir que me calle y no de mi opinión, estamos en democracia”

Ante la opción de tener a unos magistrados poco preparados o prevaricadores, Óscar López ha querido saber si Nacho Abad no creía que nunca había existido ninguna condena injusta en nuestro país: “Los periodistas y los políticos nos equivocamos, ¿Los jueces no se equivocan? Yo respeto el Estado de Derecho y la Separación de Poderes, pero no me pueden pedir que me calle y no de mi opinión, estamos en democracia y mi opinión es que esta sentencia es profundamente injusta. Este fallo, que no conocemos la sentencia, ha ido contra periodistas de prestigio, que llevan muchos años jugándose el tipo por defender la verdad, y que le han dicho al juez que no era verdad que hubieran recibido la filtración del fiscal general… Lamento que tengo que defender yo más el oficio, que un periodista o un juez”.

Nacho Abad ha querido saber si era apropiado que un ministro opinara contra un fallo judicial con tal dureza pudiendo dañar la separación de poderes, pero el ministro no lo considera así: “La obligación de un Gobierno es atacar la sentencia como hace este Gobierno y a continuación, opinar libremente y a mí no me va a quitar nadie mi libertad de opinión sea ministro o no lo sea. Creo tanto en la separación de poderes que detesto quienes politizan la justicia. Detesto quién no respeta la democracia, no respetan el poder de los votos, no respetan la legitimidad de un gobierno…”.

Respecto a la decisión que tomará el Tribunal Constitucional, López se ha mostrado prudente: “Primero un paso y luego otro, pero insisto, es un fallo injusto. Y por favor, esto es lo más importante. Esto es lo del dedo y la luna, las técnicas mafiosas de Miguel Ángel Rodríguez. Aquí lo que ha pasado es que han pillado a la pareja de la señora Ayuso con un supuesto delito grave y que el señor Miguel Ángel Rodríguez ha filtrado un bulo a la opinión pública, una mentira, y cuando se ha desvelado que era mentira, ha pagado el fiscal general del Estado, pero que broma es esta… Llevo un año diciendo que cuando el señor Casado se atrevió a denunciar la compra de mascarilla del hermano de la señora Ayuso le costó el puesto y que cuando la justicia se ha puesto a perseguir a la pareja de Ayuso por unos supuestos delitos, le cuesta el puesto al fiscal general. Una usted los puntos”.

Nacho Abad le ha recordado que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid va a ser juzgado por sus supuestos delitos y que el fiscal general pudo dar los datos en una conversación telefónica: “A mí me da pena que usted no defienda a periodistas de prestigio que han dicho delante de un juez que eso no era verdad… Es muy libre de opinar, la opinión es libre. Déjeme que tenga yo la mía, tenga usted la suya y luego están los hechos. Traslado un mensaje que pone los pelos de punta y es que algunos celebran la impunidad, algunos que piensan que están por encima de todo y que piensan que son capaces de llevarse por delante a todo aquel que sea capaz de denunciar la injusticia o la corrupción. Lo lamento, de verdad”.

Óscar López, a Nacho Abad: “Daría mi vida para que pueda seguir opinando con libertad”

El presentador estaba emocionado con su primera entrevista con un ministro del gobierno socialista y ha querido saber si se había sentido incómodo porque le tachaban de “derecha mediática”, pero Óscar López le ha explicado que no le había molestado nada de la entrevista: “Encantado, encantado… Mire, mire yo soy de los que puede discrepar de usted, pero daría mi vida para que pueda seguir opinando con libertad. No me conoce usted a mí y jamás me escuchará, como ha escuchado al jefe de gabinete de la señora Ayuso decirle a un medio de comunicación: ‘Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.