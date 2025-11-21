Carlos de Ory ofrecía viviendas de lujo frente al mar por 10.000€ y múltiples beneficios en una isla de Indonesia

Prometía viviendas de ensueño en un entorno idílico, pero se ha quedado en eso, en un sueño, mejor dicho, una pesadilla. Se trataba de un megaproyecto urbanístico de villas ecológicas en la Isla de Sumba en Indonesia, pero actualmente casi ni han empezado las obras y el promotor está en paradero desconocido.

Carlos de Ory es el creador y promotor del proyecto, un joven con talento y un futuro prometedor, que ha resultado ser un presunto estafador. Miles de personas de todo el mundo han invertido en su proyecto. Les ofrecía villas de lujo ecológicas frente al mar por 10.000€. El proyecto debería haber estado terminado en junio de 2025, pero se han quedado en nada.

Víctor, uno de los estafados, ha conectado con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para contarle su experiencia y ha comenzado su intervención con un: “Es un genio”. El presentador ha querido saber qué les prometía el promotor y cuánto dinero había perdido con la supuesta estafa: “Promete una vivienda por 10.000€ con un ingreso mensual a partir de la construcción de estas villas o casas, e ibas a tener también tu vivienda… He perdido 8.400€ en total en un año, yo solo compré lo que era la parcela, no accedí a comprar el glamping”.

Nacho Abad también ha conectado con Javier Ruiz, abogado del caso, quién nos ha contado que son más de 130.000 personas las engañadas: “Vivimos en un mundo de confianza y las redes sociales invitan a eso. Les ha quitado 2 millones de euros y no lo sabemos con claridad dónde se encuentra, dicen que ahora está en Florida, antes estaba en Indonesia…”.

Aseguran que Carlos de Ory culpa a las víctimas de su estafa de lo sucedido y les responde con un “Este proyecto no era para ti”. El presunto estafador no está en busca y captura, y continúa realizando un proyecto en el mismo terreno: “Ahora dice que en ese sitio va a construir el centro de fitness más grande del mundo”.

Ante la impunidad del joven empresario, Nacho Abad, consciente de que el programa ‘En boca de todos’ se ve en diferentes países, ha pedido ayuda para localizar entre todos a Carlos de Ory: “Pido ayuda a todos los que nos ven desde Florida o Miami vamos a intentar localizarle”.