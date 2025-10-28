'En boca de todos' entrevista en directo a Santiago Abascal, líder de Vox

Santiago Abascal, sobre Pedro Sánchez: “Su familia, su entorno y él mismo deberían dar la cara ante los tribunales”

Santiago Abascal ha ofrecido una entrevista a 'En boca de todos' donde se ha pronunciado sobre numerosos temas que preocupan a los españoles y rellenan la actualidad en nuestro país.

En la primera parte de la entrevista, aprovechaba para hablar del grave problema con la inmigración ilegal que hay en España y aprovechaba para atacar al Gobierno. Unos minutos más tarde, en un ambiente distendido con Nacho Abad, se pronunciaba sobre las políticas de Vox con la comunidad LGTBI y mostraba su preocupación por religiones fanáticas contra los derechos de la mujer que hay en España.

Vox y la comunidad LGTBI

"¿Si Vox llega al Gobierno prohibirá la fiesta del Orgullo?", preguntaba el presentador al invitado, que respondía: "Hay derecho de manifestación, pero también tienen derechos las familias y creo que no todos los gays se sienten identificados con este tipo de celebración. Los gays españoles se sienten representados y acogidos por la bandera de España".

Además, el líder de Vox asegura, que muchos de sus votantes acabarán siendo de este colectivo: "La mayor parte de los gays españoles acabarán votando a Vox. Somos lo únicos que quieren sacar de España a los que quieren lanzarles desde una azotea". Por otro lado, también ha querido dejar claro que las personas del colectivo LGTBI son iguales ante la ley: "Las personas homosexuales tienen en España los mismos derechos que el resto de los españoles".

En referencia a los matrimonios homosexuales, Santiago Abascal ha querido dejar claro que "están a favor de las uniones civiles", pero que ellos no lo denominan como un matrimonio: "No lo llamamos así, eso fue una obsesión de Zapatero", apuntaba.

"En España hay mujeres encerradas en una cárcel de tela", decía Abascal

El líder de Vox ha expresado también su preocupación por el avance a pasos agigantados religiones fanáticas, que según él, son en muchos casos ideologías de odio absoluto a quienes no tienen la misma fe: "En España ya hay mujeres encerradas en una cárcel de tela, con toda la cabeza cubierta y que solo se le ven los ojos. Eso es intolerable".

Así mismo, Santiago Abascal ha dado más ejemplos de lo que estas religiones están provocando cada vez más en nuestro país: "Hay casos ablación, intentos de matrimonios forzosos y eso va a avanzar cada vez más. Hay barrios donde no entra la policía y se aplica la ley islámica y yo no quiero eso".

Santiago Abascal, de los inmigrantes: "Queremos repatriar a los ilegales"

El líder de Vox ha querido hablar sobre el problema de inmigración hay en España y lo que haría su partido: "Vox propone repatriaciones de todos los que estén ilegalmente. Deportaciones de todos los legales pero que estén cometiendo delitos y remigración de todos aquellos que están en España, pero que se niegan a trabajar aunque esté en edad de hacerlo y viva de las ayudas".

Así mismo, Santiago Abascal señalaba, que la llegada masiva de inmigrantes a España solo trae problemas: "En los últimos 5 años han llegado 3 millones de inmigrantes a España y eso está provocando el colapso. Es evidente que no son todos los inmigrantes son malos, pero por desgracia están llegando muchos que lo son, que tratan mal a las mujeres y el aumento de la criminalidad en España tiene que ver con eso y que se haya sacado de la cárcel a violadores".

"Pedro Sánchez está convirtiendo la democracia en un sistema autocrático"

Nacho Abad comenzaba planteando a Abascal si Vox quiere que Pedro Sánchez acabe en prisión y el líder del partido respondía: "El presidente está viendo cómo se investiga a todo su alrededor y él no está imputado y no sé aún ni por qué. La mayoría que sostiene a Pedro Sánchez quiere que a España le vaya mal. Creo que está en una huída hacia delante porque creo que es el único modo que tiene de protegerse de cualquier tipo de investigación".