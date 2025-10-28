¿Hijo asesino y padre encubridor?: así son las declaraciones de Francisco en el que se juzga a su hijo por presuntamente matar a una funcionaria

La Policía Nacional registra la casa de uno de los detenidos por el crimen de una mujer y el posterior incendio de su piso en Badajoz

El asesinato de una funcionaria salpicaba el tranquilo barrio de Pardaleras, en Badajoz, hace unas semanas. Desde el principio, dos personas fueron detenidas por su supuesta implicación en la muerte de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado en un piso incendiado aunque se descubrió que el cadáver de la funcionaria tenía lesiones anteriores incompatibles con la vida.

'En boca de todos' accede en exclusiva a la declaración del padre del autor de los hechos, que relata cómo ocurrió todo y la llamada desesperada que recibe de su hijo.

Todo ocurría el pasado 25 de septiembre, cuando el presunto asesino llama a su padre tras supuestamente haber acabado con la vida de esta funcionaria: "Ven, necesito ayuda, me he metido en un buen lío", cuenta Francisco que le dijo su hijo en esa primera llamada.

Una vez que él acude hasta el domicilio de los hechos, Francisco relata la terrible escena que se encuentra: "Veo a una mujer tirada en el suelo y le dije: "Pero hijo, ¿qué has hecho?". Ante el juez, también cuenta lo que hizo al darse cuenta de lo que había hecho su hijo: "Vi mucha sangre, pero no le vi las heridas. Yo estaba muy nervioso y lo único que hice fue taparla con dos cojines".

El motivo del asesinato: ¿amenazas de muerte?

Acto seguido, Francisco explicaba, que su hijo la había matado porque esta mujer le tenía amenazado: "Ella le había dicho que había buscado a los sicarios para que se cargasen a su hija, a su mujer y a él", y es cuando Francisco decide marcharse de la vivienda.

Más tarde, al conocer que esa misma casa sale ardiendo por televisión, Francisco decide entregarse en comisaría para averiguar lo que ha pasado y esto provoca la detención de su hijo, que se ha negado a declarar durante el juicio.