Un pueblo entero pide la libertad para un vecino que apuñaló al ladrón que intentó robarle en su bar de Zamora: “Es lo que haríamos todos”

Álvaro es un hostelero que ingresó en prisión tras apuñalar a un ladrón que intentó previamente atacarle y robarle. El pueblo entero de Olleros de Tera, en Zamora, se movilizó y salió a la calle para pedir la libertad de este vecino que, según ellos, fue en defensa propia.

Desde el propio hospital mientras se recuperaba de las heridas, el ladrón nos relató: "Yo estaba en el bar, sentado en la terraza, él sale sin camiseta. Yo no lo veo. Yo me levanto y cuando me voy a ir, me da la primera puñalada que han sido 36 grapas", afirmaba.

La versión del hostelero, completamente diferente

El programa también pudo acceder a la versión del hostelero, que aseguró que fue una agresión en defensa propia porque le habían intentado robar hasta en tres ocasiones: "Le apuñalé en defensa propia. Me encontraba en la cama y escuché ruidos fuera. Me encontré a Ismael fuera con un bastón y un cuchillo de cocina y entonces cogí un cuchillo porque él intentó darme varias puñaladas antes".

Los vecinos del hostelero también creyeron en su versión e incluso durante días salieron a la calle para defender su inocencia y pedir que saliese ya que ingresó en prisión provisional.

El miedo de Ismael ante la puesta en libertad del hostelero

Ismael ya ha recibido el alta hospitalaria y ha querido hablar en directo para nuestro programa porque asegura que tiene mucho miedo: "Tengo pánico a que se metan conmigo y sobre todo con mi familia, por eso me he tenido que separar de ellos. Me hospedo en habitaciones de hotel y la única que está conmigo es mi madre".

Acto seguido, Ismael volvía a relatar los hechos y señalaba que no fue apuñalado en defensa propia: "Yo le pregunté por qué me estaba atacando y como respuesta me dio una punzada fuerte en la cara, iba a la carótida".

Para finalizar, el hombre apuñalado por este hostelero también ha querido dejar claro que no llevaba ningún cuchillo y apuntaba: "Él también ha declarado que yo le agredí, pero dónde está esa agresión. No tiene ninguna".