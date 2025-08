Rafael explica que solo recibieron información las primeras horas y que después nadie sabía lo que ocurría

Centenares de viajeros acaban varados tras el corte del AVE entre Madrid y Andalucía por un incendio en Ciudad Real

Este mismo martes, los trenes de alta velocidad sufrían una nueva avería que dejó sin tensión la catenaria entre las estaciones de Majarabique y Sevilla Santa Justa y sus pasajeros se quedaron hasta 10 horas encerrados en los vagones.

La incidencia provocó el retraso de nueve trenes y obligó a evacuar a 2.200 pasajeros, que finalmente consiguieron llegar a sus destinos entrada la madrugada después de pasar varias horas parados sin saber cuándo volverían a retomar su viaje.

Tras lo ocurrido, 'Todo es mentira' conecta en directo con Rafael Yuste, una de las personas que se vio afectada por la gran avería, que denuncia en el programa lo ocurrido y explica detalladamente cómo fueron esas horas de incertidumbre.

''Estuvimos desde las 21:20h hasta las 2:00h de la mañana y a partir de las 2:00 de la mañana se movió. O sea, que no llegamos hasta Sevilla hasta las 2:30h más o menos. Venía desde Madrid, así que eso pues más de 4 horas y media parados'', comienza explicando el afectado.

Rafael explica más a fondo lo ocurrido: ''No solo parados, parados sin saber cuándo seguíamos, porque nos llegó un un pequeño aviso al principio de media hora, luego hora y media y después de las 11:30h más o menos 12, nada más, no sabíamos que iba a pasar, no sabíamos si nos íbamos a quedar a dormir''.

El afectado indica que el personal sabía que hacer porque ''no es la primera vez que pasa'', cuenta que repartieron agua y comida, pero explica que llegó un momento en el que ni los propios trabajadores sabían lo que pasaba, porque era un problema de la vía.

''Había había niños, había gente mayor, estuvieron lidiando con ello, pero os podéis imaginar, un entorno un poco de estrés y de agobio por no saber lo que iba a pasar, sobre todo, era eso'', cuenta Rafael, y continúa: ''El agua empezó a gastarse y de nuevo la incertidumbre hacía que no supiésemos si seguir bebiendo o qué qué hago porque al final no sé hasta qué hora voy a estar aquí, reservo y me espero, cojo un hotel porque voy o llego igual a las 6:00h de la mañana y no me hace falta coger un hotel'.

Además, explica cómo le afectó a él de manera personal: ''Me iba a Cádiz y tuve que llegar a Cádiz de otra manera. Me iba de vacaciones como mucha gente en ese tren, efectivamente, y me hizo primero perder ese tren de Sevilla a Cádiz, que yo cogí con media hora de margen (...) Hoy todavía al principio del día quedaban efectos del mareo de haber estado mucho tiempo sin comer, del sueño y ya, pues un primer día de vacaciones un poco un poco turbulento''.