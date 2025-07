El incendio se ha declarado sobre la 13:00 horas de la tarde en Brazatortas

Incendio en Zaragoza: levantan el confinamiento de 10.000 vecinos pero el fuego no está extinguido todavía

Un incendio en Ciudad Real ha obligado a suspender durante dos horas la circulación de trenes de alta velocidad y media distancia entre Madrid y Andalucía. Adif ha confirmado la suspensión temporal debido a la proximidad del incendio a las vías y todas las compañías se han visto afectadas, según informa Rocío Martínez y Margari García Simón. La situación va recobrando la normalidad, aunque sí que es cierto que durante toda la tarde se han estado acumulando retrasos entre las conexiones de Madrid con Andalucía.

Los trenes que tenían que llegar a Sevilla desde Madrid lo han hecho con un retraso de entre una o dos horas y los que tenían que salir desde Sevilla, en dirección Atocha, han estado acumulando retrasos de entre media y una hora. El único que ha salido con puntualidad ha sido el último convoy con destino a Madrid que ha salido a las 20:28 horas.

Centenares de viajeros se quedan varados en las vías o estaciones

En pleno mes de julio y con la operación salida, centenares de viajeros se quedan varados en las vías o estaciones. “Llevamos aquí una hora ya de espera”, denuncia un pasajero. “Una aventura, nunca sabes lo que va a ocurrir. Nos acaba de llegar un mensaje diciendo que no sabe cuándo se va a reactivar la línea”, dice una mujer.

El incendio declarado sobre la 13:00 horas de la tarde en Brazatortas, Ciudad Real, ha obligado a suspender la circulación ferroviaria tanto en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, como en los de Mérida y Puertollano. “El mío se suponía que salía a las 17:40 horas pero no pone todavía asignación de vía ni nada, así que no tengo mucha idea”, afirma un pasajero.

Al menos nueve trenes se han visto afectados por el incendio

La intensa columna de humo impedía la visibilidad en las vías. Seis medios aéreos, 16 terrestres y más de 80 operativos han trabajado a contrarreloj para extinguir el incendio y garantizar la seguridad para reanudar el tráfico. Durante dos horas, al menos nueve trenes se han visto afectados y ha surgido el caos en las estaciones.

“Hombre yo me voy a Miami, donde vivo, ósea dios quiera que esto se solucione porque sino no cojo ni el vuelo. Bueno, me muero”, lamenta una mujer. “El problema mío es que tengo que estar mañana a las 08:00 horas trabajando y si hay retraso va a ser terrible porque yo no voy a Valencia, voy a Alcoy, entonces luego tengo un trasbordo, o sea que va a ser complicada la cosa", añade otro. Sobre las 17:00 horas de la tarde, se ha podido reanudar el servicio, aunque los trenes pueden seguir acumulando algún retraso por la aglomeración de convoyes.