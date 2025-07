José Luis Ábalos habla en exclusiva con 'Todo es mentira' sobre las declaraciones de Isabel Pardo de Vera en la Audiencia Nacional

Ana Pardo de Vera reaparece para hablar sobre la imputación de su hermana Isabel Pardo de Vera: "Yo estaré a su lado, siempre"

Compartir







El lunes 21 de julio, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera compareció en la Audiencia Nacional como imputada en el caso Koldo, desligándose en sus declaraciones del amaño de obras y confesando ser conocedora de la contratación de la exnovia de José Luis Ábalos.

En 'Todo es mentira' han hablado en exclusiva con el exministro de Transportes y le han preguntado precisamente sobre estas declaraciones.

José Luis Ábalos habla sobre la declaración de Isabel Pardo de Vera

Según informa Fabián Pérez, José Luis Ábalos ha respondido "con mucha locuacidad y sin rehuir ninguna cuestión" sobre las declaraciones de Isabel Pardo de Vera en las que aseguró haberle llamado para quejarse del trato de Koldo García. "Nos dice que reconoce esta llamada: 'Me llamó Isabel quejándose del trato de Koldo. Yo a Koldo García le sancioné, le llamé la atención'. Pero reconoce que lo que hiciera Koldo después no lo sabe, porque eso ya va en el carácter de su ex asesor", señala el periodista.

Otra llamada mencionada también por Isabel Pardo de Vera es la relativa a la contratación de Jessica Rodríguez, la cual no le parecía ética la prorrogación de su contrato. "Recuerdo esa llamada de Isabel, pero no recuerdo que me dijera que no era ético prolongar su contrato. Yo le dije, haz lo que tengas que hacer, tienes mi confianza", lee su declaración Fabián Pérez. Según le señala Ábalos, nunca le pidió nada sobre Jessica y prueba de ello es que esa llamada se corresponde con el año 2021 mientras que él había terminado su relación con la misma el año 2019.

Por último, le preguntan por esa expresión que utiliza Isabel Pardo de Vera ante el juez de la Audiencia Nacional: "Me utilizaron como una correa de transmisión en la contratación de Jessica". "El que no hizo nada en la contratación de Jessica fui yo", asegura el exministro de Transportes, quien acababa de llegar al Congreso de los Diputados y ha adelantado, en exclusiva, que va a votar con el Gobierno todas las leyes y decretos que se someten a aprobación legislativa en el llamado pleno escoba.