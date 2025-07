Andrea de la Torre entra en directo para aclarar que José Luis Ábalos nunca la ha amenazado: "Ni en los cuatro años que estuvimos de relación"

Claudia Montes lo cuenta todo en su primera vez en un plató de televisión: "Ábalos me dijo que Pedro Sánchez lo sabía"

El programa 'Código 10' recibió una carta de Andrea de la Torre, expareja de José Luis Ábalos, en los que mostraba unos sorprendentes mensajes con el exministro y que además "le reprocha que haya acudido a los programas de televisión". Andrea de la Torre llamaba en directo a 'En boca de todos' para aclarar estos mensajes de Ábalos.

"Debes estar orgullosa. Te va a arrollar todo esto, ¡dónde te has metido! Y te has metido en cosas muy peligrosas para ti. ¡Cómo la has cagado! Búscate un abogado porque imagino que van a ir a por ti". Estos son los mensajes que Ábalos habría enviado a su expareja, tal y como confirmaría el pantallazo de la conversación que ha llegado a la redacción del programa.

Andrea de la Torre entra en directo para aclarar que Ábalos nunca la amenazó

La expareja de Ábalos entraba por teléfono en el programa y en primer lugar ha querido dejar algo muy claro: "José Luis en ningún momento me amenaza, ni en los mensajes que se han publicado ni en los 4 años que hemos tenido de relación. Lo que hace es advertirme de las posibles consecuencias de haber dicho lo que dije". Respecto a las palabras del exministro donde dice "van a ir a por ti" él se refiere a Santos Cerdán y al presidente, señalaba Andrea.

Por otro lado, aclara que aunque su relación con Ábalos ya había terminado, si le molestó enterarse que estaba con Anaís: "Me hubiera gustado saberlo por él y no por los medios", apuntaba. Acto seguido comentaba, que ella le reprochó esto al exministro y que él le respondió que habían intentado retomar la relación en varias ocasiones sin éxito y que él pensó cuando conoció a Anaís que era una persona que llegaba a su vida a ayudarle porque todo el mundo le había dejado de lado.

"Pedro Sánchez no tiene ningún amigo"

Tras escuchar atentamente las palabras de Andrea de la Torre, Nacho Abad preguntaba si hubo una cita entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez en la Moncloa. "Sí, eso ocurrió, pero para saber de lo que hablaron habría que preguntar a José Luis. Si sé que volvió sorprendido y enfadado de esa reunión".

Después de estas declaraciones, Nacho Abad compartía con Andrea que pensaba que Pedro Sánchez y Ábalos habían forjado una amistad y ante esta afirmación, Andrea de la Torre sentenciaba: "Ese señor no tiene ni un amigo, es mi opinión por cómo ha tratado a José Luis".