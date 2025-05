La respuesta del magistrado es clara: "Desde luego que un medio de comunicación haya difundido estos mensajes no es delito". Y es que, según señala Joaquim Bosch, la jurisprudencia ha analizado de forma muy reiterada estos conflictos entre libertad de información y derecho a la intimidad cuando se divulgan conversaciones en ámbitos privados de este tipo, siendo amparada esta conducta por la libertad de información . Por lo tanto, no se estaría vulnerando el ordenamiento jurídico "siempre y cuando este contenido sea de interés general y afecte a personalidades de relevancia pública" .

El medio de comunicación está a salvo de tener consecuencias penales. Sin embargo, no se puede decir lo mismo sobre la persona encargada de filtrar los mensajes "sobre todo si la filtración viene del ámbito policial o judicial porque ahí no hay ningún amparo de la libertad de información", señala Joaquim Bosch. La razón es simple: "Hay un deber de custodia de esos documentos y de no difundir datos de carácter reservado". Por lo tanto, según señala el magistrado, si se descubriera quién ha sido dicha persona, "podría ser condenado por un delito de revelación de secretos".