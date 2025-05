Cuando Risto Mejide le pregunta si alguien del entorno del presidente se ha puesto en contacto con ella, su respuesta es contundente: "No". Mientras niega la cabeza con una evidente mueca de decepción en su rostro, el presentador le hace la siguiente pregunta: "¿Te hubiera gustado?". "Ahora tengo más madurez política y más templanza, pero sí. Al menos que tuvieran un poquito más de... no encuentro el término", responde ella. Sin embargo, Susana Díaz asegura que la filtración de estos mensajes no le van a hacer tomar medidas drásticas al respecto, a pesar de que no le hayan sentado bien: "Ha pasado tiempo ya y yo en lo que he podido he colaborado y seguiré colaborando en las cosas que esté de acuerdo, pero no. No me ha gustado".