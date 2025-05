"La imagen que a mí me trasladaba el presidente no es la que yo he visto en esas conversaciones que después he leído", comenzaba dejando claro la senadora. Así mismo, confiesa, que para ella está siendo muy doloroso todo esto: "Es recordad lo que pasaron aquellos tres años, para mí fue terrible ver sufrir a mí familia y que muriera mi padre con el dolor de lo que estaba pasando".