"Cuando lo único que concurre es un correo electrónico, con eso no basta. Porque en el proceso de adjudicación de esta plaza de este funcionario no solo interviene el señor Sánchez, sino también el secretario, el interventor y técnicos cualificados que han sido interrogados sobre este particular", ha detallado el abogado del hermano de Pedro Sánchez.

"Si yo pensara que el 'partido' está comprado, muchas noches no me acostaría a las 2.00h de la mañana trabajando. Porque si está todo 'cocinado', está uno mejor en la cama viendo el fútbol", dejaba claro Emilio Cortés, que se mostraba contundente. "Este señor (David Sánchez) no ha cometido ninguna infracción tributaria, ridiculizado porque Manos Limpias no sabía cómo se cuantifica la acción de un banco. La expresión castiza de: 'Funcionas peor que la calculadora de Manos Limpias", añadía el abogado de David Sánchez.