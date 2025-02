José Manuel García-Margallo , ex Miembro del Parlamento Europeo, ha intervenido en 'En boca de todos' para compartir con los espectadores su impresión tras las polémicas declaraciones del Presidente Estadounidense. Margallo ha recordado que ésta no es la primera declaración de intenciones de Trump con respecto a Gaza:

"Hay que empezar por decir que no es la primera idea de Trump sobre este asunto, ya habló de que los gazatíes pusieran rumbo a Egipto, ahora lo que quiere es crear en Gaza una especie de Marina d'Or (...) Esto es completamente impensable porque el desplazamiento forzoso de poblaciones se entiende como un delito de lesa humanidad ".

Para Margallo, el señalamiento que el ministro de defensa israelí hacía contra nuestro país no es más que el resultado de la iniciativa española sobre el conflicto en la Franja:

"Ese reconocimiento por parte de España sin esperar a que lo hiciese la comunidad internacional ha provocado que se nos señale. España puede recoger a los palestinos pero no debe, su responsabilidad para acogerles es la misma que puede tener cualquier otro estado europeo, no tenemos una obligación singular por el hecho de que se hayan hecho declaraciones que no hayan gustado a Israel".