Urreiztieta desvela el punto de inflexión que habría provocado la renuncia del hermano de Sánchez

Hay que recordar, que en sede judicial, David Sánchez testificó ante el juez algunas cosas como, que encontró el puesto a través de internet, que no tenía un sitio físico fijo donde trabajaba, ni quiénes eran sus compañeros.

Sobre la declaración que realizó ante el juez el hermano de Pedro Sánchez, Urreiztieta era claro: "No recuerdo una comparecencia ante un juez tan calamitosa, tan errática como la suya. No me puedo creer que un abogado aconseje a su cliente declarar en esas condiciones. Fue una cosa realmente de vergüenza ajena".