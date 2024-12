Para Calabrés, no ha habido "ninguna sorpresa" en la declaración de Ábalos de este jueves, porque sospechaba que iba a intentar desmontar las acusaciones que le investigan como el principal implicado en la trama. "Al final se ha cumplido con todo. No ha habido ninguna gran sorpresa en cuanto a su declaración y echa las culpas a Koldo entre comillas, no le acusa de ningún delito", comenta en directo el periodista.