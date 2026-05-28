Las redes se han llenado de memes con comparaciones, vateres, aspiradoras, cortacésped o sustituciones del logo.

Las ventas de coches eléctricos crecen impulsadas por la guerra de Irán

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Es la apuesta de la legendaria casa italiana por el coche 100% eléctrico. Es el Ferrari Luce, diseñado por un ex de Apple, cuesta 550.000 euros y ha generado mucha controversia. Tanta, que la compañía ha bajado en bolsa y ha perdido 3.000 millones en tres días, informa Álvaro Berro.

Lo más grave, con serlo, no es solo eso, sino las palabras del expresidente Montezemolo al verlo, todo una institución en Italia: "Se corre el riesgo de destruir un mito, lo lamento muchísimo. Espero que al menos le quiten el Cavallino Rampante”. Al preguntarle si ve algo bueno en el nuevo Ferrari es más rotundo aún, aunque diga que prefiere no hablar para no perjudicar a Ferrari: "Al menos los chinos no querrán copiarlo".

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El Ferrari se lo han enseñado al Santo Padre, que no ha mostrado tampoco mucho entusiasmo. No es la primera vez que vemos a un Papa en un ferrari, algo que ya hizo Juan Pablo II. Y también se le ha mostrado al presidente de la república Sergio Matarella.

Las redes se han llenado de memes con comparaciones, vateres, aspiradoras, cortacésped o sustituciones del logo.

El coche tiene más de 1.000 CV de 0 a 100 km/h en ~2,5 y autonomía de unos 500 kilometros que no ha entusiasmado de ehcho las acciones de la compañía se han desplomado.

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Tal vez el error ha sido querer buscar a clientes que nunca se habían planteado un Ferrari. Especialmente, más jóvenes, ya que la edad media de los actuales se mantiene en los 52 años. Y darle un toque Silicon Valley, no parece que haya sido la mejor idea. El tiempo dirá.