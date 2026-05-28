Las ventas de coches eléctricos crecen impulsadas por la guerra de Irán

Cristina Montalvo 28 MAY 2026 - 15:13h.

El 30%, de los vehículos vendidos este año en el mundo serán eléctricos.

El reparto que describe el juez de los 172.000 euros del PSOE para financiar la actividad de sus supuestas cloacas

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Las ventas de coches eléctricos están creciendo mucho en los últimos meses, impulsadas por la guerra de Irán. En varios mercados han ido marcando récords de ventas a medida que aumentaba el precio del petróleo y se intensificaban los problemas de suministro de gasolina y diésel.

La Agencia Internacional de la Energía dice que los efectos se verán con más claridad en los próximos meses, pero ya estima que practicamente uno de cada tres, el 30%, de los vehículos vendidos este año en el mundo, será electrificado. Destaca el fuerte aumento que se produce en Europa. En el primer cuatrimestre, las ventas de eléctricos puros han crecido un 38%. Si sumamos los hibridos enchufables suponen ya casi el 30% del total del mercado. Hace un par de años no llegaban ni al 20%.

En España ha habido un aumento de ventas de un 54% hasta abril. Cada vez hay modelos más asequibles y por los programas de ayuda a la compra ayudan. En cualquier caso, en España la cuota de mercado de electricos y enchufables representa apenas una quinta parte del total, muy lejos de otras grandes economías como Francia o Alemania, donde están por encima de la media europea.

La industria del automóvil, no obstante, ya está totalmente enfocada a esa electrificación. Hay planes para que las factorías españolas produzcan cerca de una veintena de nuevos modelos de coches electrificados hasta 2028. Esto permitirá aumentar la carga de trabajo del sector del automóvil que supone una décima parte del PIB. Esos planes corresponden a grupos que ya tienen plantas aquí, pero también a las alianzas de fabricantes chinos que están eligiendo España para ensamblar sus coches en Europa.