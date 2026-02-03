¿Cuál es el hábito financiero que comparten las personas más tranquilas y felices?

Marta Egea 03 FEB 2026 - 11:00h.

Esta investigación demuestra que no es tanto cuánto dinero se gana, sino cómo se gestiona: crear estabilidad financiera diaria favorece una vida más tranquila y equilibrada

Guía para ‘dummies’ para ordenar tus finanzas: “Tu salario no te hace rico, sino tus hábitos de ahorro y gasto”

Compartir







Durante años se ha repetido una misma idea: el dinero no da la felicidad. Pero, cada vez más investigaciones matizan esta afirmación. Es cierto que el dinero, por sí solo, no garantiza una vida plena, pero la forma en la que se gestiona sí tiene un impacto directo en el bienestar emocional. No estamos hablando de grandes fortunas ni de ingresos elevados, sino de un hábito concreto, sencillo y sorprendentemente común entre las personas que se declaran más felices y tranquilas.

Así lo confirma un estudio reciente publicado en la revista científica Stress and Health, que ha analizado la relación entre comportamiento financiero, estrés y satisfacción vital. La conclusión ha sido clara: las personas que ahorran de manera regular y mantienen bajo control sus deudas presentan menores niveles de estrés y una mayor sensación de estabilidad emocional, sea cual sea la cantidad que ingresen al mes. Este hallazgo desmonta uno de los grandes mitos económicos de nuestros días: no es tanto cuánto dinero se tiene, sino qué se hace con él y cómo se relaciona uno con sus finanzas.

PUEDE INTERESARTE El coste de oportunidad de tu dinero: por qué tener tus ahorros parados en el banco es una mala decisión

El estudio: menos estrés, más control y mayor bienestar

La investigación publicada en Stress and Health se centró en analizar cómo ciertos hábitos financieros pueden influir en el bienestar psicológico. Los investigadores evaluaron variables como el nivel de estrés percibido, la satisfacción con la vida, la ansiedad financiera y el grado de control personal sobre el dinero.

El resultado fue consistente: las personas que mantienen un hábito estable de ahorro, aunque sea diminuto, y evitan la acumulación de deudas presentan mejores indicadores de salud mental. Menos preocupación constante, menos ansiedad anticipatoria y una mayor sensación de seguridad frente a imprevistos.

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que el nivel de ingresos no fue el factor determinante. No se trataba de personas ricas frente a personas con menos recursos, sino de individuos que habían desarrollado una relación mucho más ordenada y consciente con su dinero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El hábito clave: ahorrar de manera consciente aunque sea poco

Cuando se habla de ahorro, muchos pueden pensar que se trata de grandes cantidades o de esfuerzos imposibles. Sin embargo, el estudio señala todo lo contrario: la regularidad importa mucho más que la cantidad.

Ahorrar 20, 30 o 50 euros al mes puede parecer completamente insignificante desde un punto de vista puramente financiero, pero tiene un efecto psicológico muy potente. Genera una sensación de control, reduce la incertidumbre y actúa como una red de seguridad emocional.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Los investigadores explican que este pequeño colchón financiero funciona como un “amortiguador del estrés”. Saber que existe un margen, por pequeño que sea, frente a un imprevisto reduce la activación constante del miedo económico, uno de los grandes detonantes del malestar psicológico en la adultez.

Uno de los aspectos más interesantes de este estudio es la relación entre la sensación de control y bienestar. Las personas que se sienten dueñas de sus decisiones financieras, a pesar de que puede que su situación financiera no sea perfecta, declaran tener una mayor tranquilidad frente a las que cuentan con ingresos más altos pero no tienen planificación.

Este control se va construyendo a través de hábitos muy simples: saber cuánto se ingresa y cuánto se gasta, tener un pequeño fondo para emergencias, no vivir permanentemente al límite y anticipar esos gastos que se pueden prever.

Desde un punto de vista psicológico, el dinero actúa como un factor de seguridad. Cuando falta previsión financiera, el cerebro permanece en un estado de alerta constante, anticipando amenazas futuras: una avería, una subida de precios, una pérdida de ingresos. El ahorro regular reduce esta incertidumbre. No va a poder eliminar los problemas, pero reduce la sensación de vulnerabilidad. Esta reducción del estrés basal tiene efectos directos en el bienestar general, el descanso, las relaciones personales e incluso, la salud física.

El estudio de Stress and Health señala que este efecto es acumulativo: cuanto más tiempo se mantiene el hábito, mayor es la sensación de estabilidad emocional. Ahorrar deja de verse como un sacrificio, y empieza a ser una manera de proteger la tranquilidad en el futuro. No se trata de renunciar a todo, sino de equilibrar el disfrute presente y seguridad futura.

No es solo ahorrar: evitar la deuda crónica

El otro gran pilar del hábito financiero que comparten las personas más tranquilas es mantener las deudas bajo control. No se trata de no endeudarse nunca, algo muy poco realista, sino de evitar que la deuda se convierta en una fuente constante de angustia. Según este estudio, la deuda mal gestionada genera estrés continuo, sensación de pérdida de control, dificultad para planificar a medio plazo y un impacto negativo en la autoestima.

Sin embargo, quienes tienen una estrategia clara para sus pagos, no acumulan retrasos y evitan el uso compulsivo de crédito presentando niveles de ansiedad significativamente menores, incluso con ingresos modestos.