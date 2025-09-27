Marta Egea 27 SEP 2025 - 10:00h.

Heredar una cuenta bancaria puede ser más complicado de lo que parece: los herederos deben seguir unos pasos para evitar sanciones o retrasos innecesarios

¿Cuánto dinero se puede heredar sin pagar impuestos?

El fallecimiento de un ser querido es uno de los momentos más complicados que una persona puede experimentar. Pero un fallecimiento no queda solo en la parte emocional, implica muchos trámites por parte de los herederos tras la pérdida para poder dejar todo en orden.

Entre todo este papeleo que deben realizar los herederos del difunto, los trámites bancarios pueden ser los que más preocupaciones despierten en los interesados, ya que, es en estas entidades donde la mayoría de personas tiene depositada gran parte de sus ahorros y patrimonio. Poder realizar estas gestiones de manera rápida es una de los aspectos clave para que la aceptación de la herencia sea un proceso amable y exitoso.

Cuando una persona fallece, sus cuentas quedan bloqueadas y solo pueden desbloquearse una vez que han finalizado los trámites legales. De hecho, saltarse alguno de los pasos que se marcan puede conllevar sanciones, responsabilidades legales e incluso, acusaciones de apropiación indebida.

Desbloquear la cuenta: qué trámites legales son necesarios

Lo primero que hay que saber es que cuando una persona muere, es necesario determinar qué va a pasar con sus bienes, derechos y obligaciones. Todo este patrimonio pasará a unas determinadas personas denominadas herederos. Éstos para hacerse con esos bienes, derechos y obligaciones van a tener que formalizar la aceptación de la herencia, un trámite que debe formalizarse ante notario.

Cuando la persona fallecida tiene un testamento válido, será ella misma quien haya designado a sus herederos, en el caso de no haberlo, sus herederos serán determinados por ley, siendo sus familiares más cercanos, hijos y cónyuge. Éstos para poder tener la condición de herederos tendrán que realizar un trámite adicional: una declaración de herederos intestados.

Una vez que estos primeros pasos están en regla, lo primero que se debe hacer es acudir a la entidad bancaria para comunicar este fallecimiento y también para solicitar un certificado de posiciones a fecha de fallecimiento. Este es un documento que emite el banco que va a detallar todos los bienes que tuviera esa persona a fecha de fallecimiento. Este certificado es muy importante porque para poder aceptar la herencia ante notario.

Hay que tener en cuenta que solo los herederos van a tener derecho a la información de los bienes del fallecido, por lo que hay que acreditar la condición de heredero. Para ello se necesita:

El certificado de defunción del titular para acreditar que esa persona ha fallecido.

para acreditar que esa persona ha fallecido. El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad , que va a permitir acreditar si el titular otorgó, o no, testamento.

, que va a permitir acreditar si el titular otorgó, o no, testamento. Una copia autorizada del testamento del difunto , donde van a constar los herederos.

, donde van a constar los herederos. En el caso de no existir testamento, una copia auténtica del acta notarial de la declaración de herederos intestados.

Una vez que toda esta documentación esté entregada, será remitida a los servicios jurídicos del banco para que puedan ser validados, y en un plazo razonable, unos días o pocas semanas, la entidad financiera deberá dar acceso a los herederos a las posesiones del fallecido.

Impuesto de Sucesiones: cómo se aplica y dónde se paga

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava el incremento patrimonial por herencia y es responsabilidad de los herederos, los cuales tienen un plazo de seis meses para liquidarlo a contar desde la fecha de defunción. En caso de no cumplir con este plazo, los herederos se exponen a graves consecuencias tributarias: sanciones, recargos, intereses de demora, etc.

Para evitar incurrir en estas responsabilidades, los herederos que aún no han aceptado la herencia pueden recurrir a los fondos de la propia herencia para liquidar este impuesto. Una vez que los herederos han realizado los cálculos de la cantidad que hay que pagar por este Impuesto de Sucesiones, deberán presentar al banco del fallecido la solicitud correspondiente. Cuando el banco la valide, puede emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria para que los herederos puedan saldar este pago.

Este impuesto se calcula como el valor neto que recibe el heredero, y los tipos aplicables que van del 7,65% al 34%. Las comunidades autónomas suelen aplicar bonificaciones o exenciones, llegando incluso al 99% en Madrid o Comunidad Valenciana.

Errores a evitar al heredar una cuenta bancaria

Retirar el dinero sin autorización

Como ya hemos mencionado, extraer fondos de un fallecido sin haber acreditado la condición de heredero puede considerarse apropiación indebida, castigada con pena de cárcel.

Movimientos no declarados en cuentas compartidas

Si un cotitular en cuenta conjunta realiza operaciones tras el fallecimiento del otro titular, Hacienda podría interpretarlas como aceptación tácita de la herencia y exigir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, incluso aunque no corresponda con posibles multas.

Ignorar las bonificaciones autonómicas

Las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones varían mucho por comunidad. Lo común es que muchas comunidades eximan de impuestos a hijos directos o cónyuges. No aprovechar estas ventajas puede suponer el pago de un impuesto completamente innecesario.

Retraso excesivo en tramitación

Los herederos tienen hasta seis meses para liquidar el impuesto, se puede ampliar otros seis meses si fuera necesario. Incurrir en retrasos puede generar intereses de demora y un bloqueo prolongado de los fondos, lo que puede dificultar cubrir gastos más urgentes como el sepelio si fuera necesario.