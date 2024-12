¿Puedo abrir una cuenta bancaria en España sin ser residente?

Es un producto financiero que está diseñado especialmente para aquellas personas que, aunque no tienen residencia legal en España , necesitan tener una cuenta en nuestro país. Con esta cuenta se puede gestionar el dinero de manera segura, se pueden realizar transferencias internacionales y cubrir aquellas necesidades financieras en un país extranjero sin que sea necesario tener una tarjeta de residencia o domicilio permanente.

Para poder escoger cuál es la mejor cuenta bancaria habrá que hacerse varias preguntas: una de las más importantes es si habrá comisiones de mantenimiento o no, y cuáles son las condiciones para que no se cobre ningún tipo de mantenimiento por la cuenta. También, si habrá que pagar alguna comisión de apertura de la cuenta. Otra cosa a tener en cuenta dependiendo de para lo que se necesite la cuenta es si hay que tener un saldo mínimo en la cuenta para evitar cargos, ya que lo mismo se puede querer esta cuenta solo para el tiempo que se pase en España y no se quiere tener dinero siempre.