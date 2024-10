Caen las solicitudes de asilo en nuestro país: las infinitas listas de espera, lo obstaculizan

En la Ciudad Condal, las entrevistas se realizan en una sola comisaría que se encuentra actualmente colapsada. Esta situación ha obligado a algunos funcionarios a doblar sus turnos de trabajo y a que personas como Victoria no consigan obtener una cita tras dos meses de espera: “Yo me vine por maltrato físico, yo no me sentía segura en mi país”, expresa. Para conseguir una cita en Barcelona hay que llamar a un número que se encuentra operativo tres horas al día, pero a la hora de llamar, Victoria expone que “suena como ocupado o de frente se corta la llamada”. Esta caótica situación también la vive en primera persona Néstor, un refugiado de Venezuela que llegó a España tras participar en los comités que destaparon en fraude electoral: “Estuve en la Policía, me dijeron que debía llamar a un número telefónico. Desde ayer estoy intentando sin éxito”.