El 15% de los trabajadores españoles se plantea cambiar de empleo en los próximos 12 meses, un punto porcentual menos que el año anterior y pero un 8% menos que en 2020, antes de la pandemia, cuando se registró la intención de cambio de empleo más alta, según el estudio sobre 'Intención de cambio de empleo' de Infojobs. Informan en el vídeo Daniel Berbel, Lorelei Esteban y Tania Sánchez-Mancha.

El 28% de los empleados en nuestro país que se plantea cambiar de trabajo en el próximo año lo haría por salud mental, una cuestión que a partir de los 45 años se convierte en un factor clave, con el 33% de los trabajadores alegando este motivo, porcentaje que asciende al 36% en el grupo de edad de entre 55 y 65 años.

El factor económico, principal razón

No obstante, la búsqueda de un mejor salario sigue siendo la principal razón para cambiar de trabajo en 2024: el 51% de los profesionales así lo indican, un dato que se mantiene en relación a los dos años previos.

Otras razones son las mejores condiciones para conciliar (32%) y la posibilidad de trabajar en un proyecto motivador y afrontar un nuevo reto (30%).

Cabe subrayar que por edad, a pesar de que el factor económico siempre es la principal razón, cada generación tiene sus motivos para cambiar de trabajo.

Los más jóvenes buscan ampliar sus competencias (22%), mientras que para quienes tienen entre 25 y 35 años la prioridad son los nuevos retos (41%). Por otra parte, la conciliación familiar cobra fuerza entre los 35 y 44 años (44%).