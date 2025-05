“Ha costado mucho, pero es una satisfacción personal de lo que hemos podido conseguir", afirma Raúl Romera

Colapsan los edificios en Paiporta siete meses después de la DANA: “Tienen que mirarlo porque se van a caer"

Compartir







Mañana se cumplen siete meses de la DANA y el Gobierno valenciano ha aprobado una nueva partida de ayudas de 127.000.000 euros para las empresas que se vieron afectadas por la riada. Hemos vuelto a dos de esos pequeños negocios que, con muchas dificultades, han conseguido reflotar, según informa Manu Reyes.

Hace siete meses, la imagen de 'Hidrau móvil’ era totalmente desoladora. La fábrica estaba anegada por el lodo. Pero ahora, luce totalmente distinta. Siete meses después de la riada, tras muchísimo esfuerzo y trabajo, vuelve a salir adelante.

PUEDE INTERESARTE Víctimas de la DANA exigen a Mazón que pida perdón públicamente

“Estaba todo destrozado, lleno de lodo, lleno de agua", recuerda Raúl Romera sobre su negocio

“Estaba todo destrozado, lleno de lodo, lleno de agua. Bueno, un desastre”, así lo describe Raúl Romera, director de ‘Hidrau’. Pasaron de la cima -de hacer sus banquetas de piano para Lady Gaga, la Super Bowl y el cine- al desastre con la DANA. “Que ha costado mucho, pero es una satisfacción personal y de todo el equipo lo que hemos podido conseguir. Hace siete meses era impensable”, reconoce Romera.

PUEDE INTERESARTE Sánchez se reúne con las asociaciones de las víctimas de la DANA

Sus pérdidas fueron de miles de euros. “En material sobre 600.000 euros y en maquinaria, aproximadamente lo mismo. Hemos cogido dinero de fondos externos para poder afrontar todos estos gastos y poder funcionar porque todavía el seguro no nos ha pagado”, lamenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Gracias a la ayuda de mi padre estoy en mi propio local", confiesa Mario

“Volvemos a exportar aquí tenemos pedidos preparados para Alemania, que es nuestro cliente principal también para Estados Unidos, Singapur”, narra Esther Romera, del departamento de Marketing en ‘Hidrau’. Mario es otro de los afectados en su negocio por la riada. Nos muestra un vídeo donde aparece cortando el pelo en la calle tras quedarse sin nada por la DANA.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

“Ocurrió cuando perd í mi local por la tragedia con 18 años. Ahora, gracias a la ayuda de mi padre, estoy en mi propio local", apunta. Aunque no olvida que la situación sigue siendo complicada. "Ya no estás entre barro, pero aquí queda mucho por hacer. Aún hay muchos locales que no han podido volver a abrir aún”, afirma. Son algunos de los ejemplos que dan esperanza a todo un pueblo sacudido por la tragedia.