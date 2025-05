Nacho Duato 'canta las cuarenta' a Melody en 'En boca de todos': "No es ni valiente, ni poderosa"

Miguel Barroso 30 MAY 2025 - 13:50h.

El coreógrafo ha cargado contra Melody en sus redes sociales y entraba en directo en 'En boca de todos' para explicar los motivos

Tras el gran batacazo de Melody en el Festival de Eurovisión y quedar en el puesto 24 se ha originado entorno a ella una gran polémica por una posible estrategia de castigo por parte de Israel. El famoso coreógrafo, Nacho Duato, ha sido muy crítico con ella en sus redes sociales y entraba en el programa para explicar los motivos.

La propia cantante, dio una rueda de prensa respondiendo a todas las preguntas que le planteaban los medios de comunicación allí congregados, pero parece que esto no ha evitado que se sigan originando polémicas de gente a favor y gente en contra en las redes. El último, el famoso coreógrafo, Nacho Duato, que entraba en directo para señalar por qué ha cargado contra Melody.

Fede Arias, reportero del programa, mostraba las imágenes de Duato criticando en redes a la cantante: "Si hubieses ganado, no te hubieses ido a tu casa". Además, señalaba, que la canción era muy antigua y que se parecía mucho a Beyoncé, pero hace 20 años. Por último, remata a Melody con el tema político y asegura que "una artista tiene que mojarse".

Nacho Duato entra en directo en 'En boca de todos': "No podía quedarme callado"

En primer lugar, el coreógrafo ha querido dejar claro, que no sigue ninguna moda de criticar y nunca ha sido seguidor Eurovisión, pero indicaba que cuando vio a la rueda de prensa de Melody no pudo quedarse callado: "Me cae muy bien Melody, pero hay que crecer y no solo poniéndose tacones y dejándose el pelo largo, sino intelectualmente", apuntaba.

En segundo lugar, señala que la cantante nos ha dejado ver que "no es valiente, porque no dice lo que piensa, ni es poderosa porque ha quedado en penúltimo lugar". Acto seguido, dice que no pasa nada por esto porque lo importante es aprender de los batacazos.