Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 19:19h.

¡Y la gran final de la Super Bowl el 8 de febrero!: la NFL se vive, en Mediaset

¡La NFL entra en su recta final! Una recta final frenética que nos va a dejar a todos y a todas pegados a la pantalla de principio a fin. ¡Y no es para menos! Mediaset emitirá tres partidos clave en los Playoffs de La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que no te puedes perder. Tres fechas para la historia que viviremos, como siempre, en Mediaset.

La primera fecha tendrá lugar el sábado, a las 22:30 horas en BeMad, enfrentándose entre sí los Denver Broncos contra los Buffalo Bills. Posteriormente, el domingo a las 2:00 horas en Cuatro, viviremos un espectacular Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers. Y por último, el domingo a las 21:00 horas en BeMad, se medirán en un todo o nada los New England Patriots y Houston Texans con la finalidad de seguir vivos en esta trepidante recta final.

Y el 8 de febrero... ¡prepárate para la gran Super Bowl! ¡No te lo pierdas! La NFL se vive en Mediaset España.