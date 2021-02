‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha vivido un momento histórico: el comienzo del trono exprés de Jorge Javier Vázquez, el primer trono gay de la trayectoria del programa . Sin embargo, no ha empezado de la forma en la que el famoso presentador había imaginado porque uno de los pretendientes, nada más llegar, ha anunciado que se marchaba.

Alberto, canario de 27 años , ha bajado las escaleras, se ha sentado delante de Jorge y se ha presentado pero, al minuto, ha anunciado que dejaba de ser pretendiente: “Agradezco esta oportunidad, pero no te quiero hacer perder el tiempo, Jorge, porque tengo una relación fuera y quiero luchar por ella” , ha dicho, dejando con la boca abierta a todo el plató.

“En tu ficha pone que estabas terminando una relación, que ya estaba camino de acabarse. Así que, si has venido a decir esto y a tener tu minuto de programa, nos lo podías haber ahorrado y no hubiéramos perdido el tiempo contigo. Has faltado el respeto al programa y a Jorge, te pido que te marches”, le ha dicho, e inmediatamente, Mediaset le ha pedido un taxi.