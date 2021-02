Comienza el primer trono gay de 'MyH': Jorge Javier se estrena con un pretendiente a la fuga

Antes de entrar en plató, Jesús Vázquez ha mantenido una conversación con Jorge Javier para ver sus primeras impresiones antes de su estreno, "al entrar en plató he dicho qué hago aquí, y eso es una muy buena noticia", le ha contado a su compañero. Eso significa que algo le va a pasar y está muy ilusionado. "Y esa sensación de no saber qué va a pasar, me gusta", ha confesado segundos antes de sentarse en su trono.